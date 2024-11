Lisa Vittozzi salta la prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon: c’é un problema fisico

Una notizia poco lieta. Lisa Vittozzi non sarà al via della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025 a Kontiolahti (Finlandia), in programma dal 30 novembre all’8 dicembre. La vincitrice della Sfera di Cristallo non è al meglio della condizione e sta recuperando da un problema alla schiena che l’ha costretta a rallentare molto la preparazione nelle ultime settimane.

Per questa criticità e in accordo con lo staff tecnico, la campionessa sappadina ha deciso di saltare le gare sulle nevi finlandesi, scegliendo di rifinire la condizione in vista del prossimo impegno del massimo circuito internazionale previsto a Hochfilzen (Austria) dal 13 al 15 dicembre. Come precisato dal sito della FISI, l’azzurra si preparerà a Obertilliach nei prossimi giorni insieme a un allenatore dello staff federale e sarà seguita da un fisioterapista del team per risolvere definitivamente la problematica.

Come si legge anche dal sito federale, Vittozzi non sarà sostituita nelle gare del primo round di Coppa del Mondo, per questo le convocate che risponderanno all’appello saranno Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara e Dorothea Wierer. Ricordiamo che tra gli uomini ci saranno Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Daniele Cappellari.

Lo schedule prevede come prima prova la staffetta singola mista del 30 novembre a cui parteciperà la coppia Passler/Hofer, seguita poi dalla staffetta singola mista con Wierer/Auchentaller/Bionaz/Giacomel. Il 1° dicembre saranno le sprint a prendersi la scena, mentre martedì 3 e mercoledì 4 dicembre si disputeranno le short individual maschile e femminile; venerdì 6 e 7 le sprint maschile e femminile; la chiusura domenica 8 dicembre con le due mass start.