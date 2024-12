LIVE Biathlon, Mass start femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: Wierer, serve lo ‘zero’ per sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara da 12.5 chilometri femminile con partenza in linea, ultima dell’anno solare 2024 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Biathlon da Annecy-Le Grand Bornand.

La sprint e l’inseguimento sul lago di Annecy ha consegnato alla storia la prima doppietta della carriera per la tedesca Franziska Preuss. Quest’ultima ha dimostrato di essere superiore all’intera concorrenza come solidità al tiro, tenendo altresì il passo delle migliori fondiste del circuito. Oggi, per lei c’è la possibilità di scavare un solco ancor più marcato con le inseguitrici nella Generale. Elvira Öberg e Lou Jeanmonnot sono infatti già sopra i 150 punti di distacco dalla teutonica.

Chi sarà estremamente temibile oggi è la beniamina di casa Julia Simon, che ha dimostrato tra venerdì e sabato di essere tornata quella dei bei tempi sugli sci stretti. Quando troverà lo ‘zero’, ecco che difficilmente la vedremo fuori dal podio. Attenzione anche all’amica-nemica di Simon, Justine Braisaz, che sarà molto arrabbiata dai 7 errori di ieri, che le hanno precluso il podio.

In casa Italia, Dorothea Wierer vorrebbe concludere un’ottima prima parte di stagione con il primo podio azzurro. Facile non sarà, tuttavia la campionessa mondiale nel format ha ritrovato un 10 su 10 in piedi nell’inseguimento di ieri, e proverà a ripetersi quest’oggi. Sarà al via della prova anche Hannah Auchentaller, reduce da due ottime sprint, non concretizzate fino in fondo nei rispettivi inseguimenti. Oggi comunque marcherà punti importanti per la stagione e metterà nella valigia ancor più esperienza. Prima delle escluse (per punteggi di tappa) purtroppo Samuela Comola, che entrerebbe laddove qualcuna desse forfait.

Non c’è Tandrevold, ne entra una in più di tappa: Maya Cloetens (38 punti) sulla valdostana (37). Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della gara da 12.5 chilometri femminile con partenza in linea, ultima dell’anno solare 2024. Il via alla competizione sarà dato alle ore 14:45, non potete mancare!