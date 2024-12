A che ora il biathlon oggi in tv, Inseguimenti Le Grand Bornand 2024: startlist, programma, streaming

Oggi, sabato 21 dicembre, sarà la giornata degli Inseguimenti sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. Alle 12.30 avrà inizio la Pursuit maschile, mentre alle 14.45 prenderà il via la Pursuit femminile. Da valutare le condizioni meteorologiche che potranno influire sull’andamento delle gare.

Nella prova riservata agli uomini, sarà interessante capire se il fenomenale Martin Uldal darà seguito al suo magic moment, dopo essersi andato a prendere la vittoria nella 10 km Sprint. Il connazionale Johannes Boe vorrà prendersi la rivincita e il duello tra i due norvegesi potrebbe essere tra i temi di oggi. In casa Italia, saranno presenti Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Daniele Cappellari. Si spera che il rendimento al poligono sia all’altezza della situazione, in modo da permettere ai nostri portacolori di essere della partita per le posizioni di vertice.

Sul versante femminile la francese Justine Braisaz-Bouchet vorrebbe ribadire il concetto della 7.5 km Sprint di ieri, dovendosi guardare dalla tedesca Franziska Preuss in particolare, che però non è in condizioni salute perfette. Attenzione poi all’altra transalpina Julia Simon che nelle gare sui quattro poligoni è sempre da tenere in grande considerazione. Tra le fila azzurre, Hannah Auchentaller ieri ha stupito e l’obiettivo sarà provare a confermare la top-10, mentre Dorothea Wierer, nel suo format preferito, cercherà di rimontare dopo una prestazione nella Sprint non entusiasmante. In gara anche Samuela Comola e Martina Trabucchi.

Guarda la Coppa del Mondo di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Le due gare dell’inseguimento maschile e femminile, valide per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025, andranno in scena sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) a partire dalle 12.30 per gli uomini e dalle 14.45 per le donne. La cura della trasmissione televisiva sarà garantita da Eurosport2 HD nella prova maschile ed Eurosport1 HD per quella femminile; in streaming su SkyGo, NOW, https://www.biathlonworld.com/watchlive e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI IN TV

Sabato 21 dicembre

Ore 12.30 12.5 km Inseguimento maschile ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia) – Diretta tv su Eurosport2 HD.

Ore 14.45 10 km Inseguimento femminile ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD per la gara delle 12.30 ed Eurosport1 HD per la gara delle 14.45.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, https://www.biathlonworld.com/watchlive e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO INSEGUIMENTO MASCHILE

1 ULDAL Martin NOR 0:00

2 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:01

3 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:11

4 HORN Philipp GER 0:29

5 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:32

6 NAWRATH Philipp GER 0:42

7 PERROT Eric FRA 0:42

8 JACQUELIN Emilien FRA 0:45

9 GIACOMEL Tommaso ITA 0:46

10 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:50

11 HOFER Lukas ITA 0:52

12 DUDCHENKO Anton UKR 0:56

13 SOERUM Vebjoern NOR 1:01

14 STALDER Sebastian SUI 1:10

15 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1:10

16 MANDZYN Vitalii UKR 1:13

17 STRELOW Justus GER 1:15

18 NELIN Jesper SWE 1:17

19 b WRIGHT Campbell USA 1:17

20 SEPPALA Tero FIN 1:17

21 MARECEK Jonas CZE 1:20

22 STROLIA Vytautas LTU 1:22

23 FAK Jakov SLO 1:22

24 CLAUDE Fabien FRA 1:24

25 KUEHN Johannes GER 1:25

26 LANGER Thierry BEL 1:25

27 GUIGONNAT Antonin FRA 1:26

28 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:27

29 RIETHMUELLER Danilo GER 1:28

30 CLAUDE Florent BEL 1:29

31 FINELLO Jeremy SUI 1:30

32 LAPSHIN Timofei KOR 1:32

33 KRCMAR Michal CZE 1:32

34 RANTA Jaakko FIN 1:33

35 HARJULA Tuomas FIN 1:35

36 BIONAZ Didier ITA 1:35

37 CLAUDE Emilien FRA 1:36

38 DOVZAN Miha SLO 1:36

39 KAISER Simon GER 1:40

40 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:42

41 TODEV Blagoy BUL 1:42

42 DOHERTY Sean USA 1:43

43 CAPPELLARI Daniele ITA 1:46

44 KIREYEV Vladislav KAZ 1:49

45 EDER Simon AUT 1:49

46 HORNIG Vitezslav CZE 1:50

47 ILIEV Vladimir BUL 1:51

48 KULBIN Jakob EST 1:52

49 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:52

50 KARLIK Mikulas CZE 1:53

51 BURKHALTER Joscha SUI 1:54

52 BRANDT Viktor SWE 1:56

53 VIDMAR Anton SLO 1:57

54 BROWN Jake USA 2:00

55 STROEMSHEIM Endre NOR 2:00

56 ZAHKNA Rene EST 2:01

57 BIRKENTALS Renars LAT 2:03

58 PONSILUOMA Martin SWE 2:07

59 PLANKO Lovro SLO 2:07

60 CRNKOVIC Kresimir CRO 2:14

STARTLIST COPPA DEL MONDO INSEGUIMENTO FEMMINILE

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:00

2 y PREUSS Franziska GER 0:01

3 LAMPIC Anamarija SLO 0:14

4 DZHIMA Yuliia UKR 0:19

5 GROTIAN Selina GER 0:20

6 VOIGT Vanessa GER 0:23

7 SIMON Julia FRA 0:38

8 ZUK Kamila POL 0:38

9 AUCHENTALLER Hannah ITA 0:44

10 MAGNUSSON Anna SWE 0:46

11 KIRKEEIDE Maren NOR 0:47

12 b RICHARD Jeanne FRA 0:47

13 LEHTONEN Venla FIN 0:55

14 LIEN Ida NOR 0:55

15 SIDOROWICZ Natalia POL 0:56

16 TODOROVA Milena BUL 0:57

17 COMOLA Samuela ITA 0:58

18 MINKKINEN Suvi FIN 0:59

19 CHARVATOVA Lucie CZE 1:03

20 WIERER Dorothea ITA 1:03

21 SKOTTHEIM Johanna SWE 1:07

22 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:07

23 ANDERSSON Sara SWE 1:08

24 CLOETENS Maya BEL 1:11

25 KOCERGINA Natalja LTU 1:15

26 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1:18

27 TRABUCCHI Martina ITA 1:19

28 HALVARSSON Ella SWE 1:20

29 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:21

30 LIE Lotte BEL 1:22

31 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:23

32 OEBERG Elvira SWE 1:23

33 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:24

34 MICHELON Oceane FRA 1:25

35 r JEANMONNOT Lou FRA 1:28

36 MEIER Lea SUI 1:28

37 BULINA Sanita LAT 1:32

38 BENDIKA Baiba LAT 1:33

39 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1:33

40 HRISTOVA Lora BUL 1:35

41 IRWIN Deedra USA 1:35

42 CHAUVEAU Sophie FRA 1:39

43 WEIDEL Anna GER 1:40

44 JAKIELA Joanna POL 1:43

45 MOSER Nadia CAN 1:47

46 KLEMENCIC Polona SLO 1:47

47 MAKA Anna POL 1:52

48 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 1:56

49 LUNDER Emma CAN 1:57

50 ANDEXER Anna AUT 2:17

51 FREED Margie USA 2:18

52 STREMOUS Alina MDA 2:19

53 TANNHEIMER Julia GER 2:19

54 TRAUBAITE Judita LTU 2:21

55 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:23

56 DIMITROVA Valentina BUL 2:23

57 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2:25

58 HAMALAINEN Inka FIN 2:28

59 CASTONGUAY Grace USA 2:28

60 GEMBICKA Daria POL 2:31