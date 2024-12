Biathlon, fatti e cifre femminili Coppa del Mondo Kontiolahti 2024. Lisa Vittozzi manca una delle sue tappe preferite

Archiviato il prologo rappresentato dalle staffette di sabato 30 e domenica 1, la Coppa del Mondo femminile di biathlon è finalmente pronta a fare sul serio. Nei prossimi giorni si affronterà la fase pregnante della maxi-tappa inaugurale di Kontiolahti.

Nei prossimi giorni si disputeranno una short individual, una sprint e una partenza in linea. Questo format, collocato a inizio dicembre, rappresenta qualcosa di inedito. Difatti si tratta di una mass start precoce, in quanto generalmente si attendeva la terza tappa dell’inverno. Novità da esplorare, comunque, poiché va a beneficio delle atlete più brillanti all’avvio.

Nel poligono di Kontiolahti si sono tenute 42 gare femminili di primo livello, tutte valevoli per la Coppa del Mondo. Le competizioni si suddividono in 6 individuali, 19 sprint, 14 inseguimenti e 3 mass start.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 1 – SETTORE FEMMINILE

Località: Kontiolahti (Finlandia)

Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: marzo 1990

Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2022

Grandi eventi organizzati:

Mondiali 1999 e 2015

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Mercoledì: Individuale (variante “short”)

Sabato: Sprint

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

MÄKÄRÄINEN Kaisa [FIN] – 4 vittorie

(2 SP, 2 PU) da febbraio 2012 a marzo 2014

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 {marzo} (SP) – HERRMANN Denise [GER]

2020 {marzo} (PU) – SIMON Julia [FRA]

2020 {novembre} (IN) – WIERER Dorothea [ITA]

2020 {novembre} (SP) – ÖBERG Hanna [SWE]

2020 {dicembre} (SP) – ÖBERG Hanna [SWE]

2020 {dicembre} (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2022 {marzo} (SP) – HERRMANN Denise [GER]

2022 {marzo} (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2022 {novembre} (IN) – ÖBERG Hanna [SWE]

2022 {dicembre} (SP) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2022 {dicembre} (PU) – SIMON Julia [FRA]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

6 (0-2-4) – VITTOZZI Lisa [ITA]

4 (3-0-1) – ÖBERG Hanna [SWE]

3 (1-2-0) – WIERER Dorothea [ITA]

2 (2-0-0) – SIMON Julia [FRA]

2 (1-0-1) – SEMERENKO Valj [UKR]

2 (0-2-0) – PREUß Franziska [GER]

2 (0-0-2) – ÖBERG Elvira [SWE]

1 (1-0-0) – YURLOVA-PERCHT Ekaterina [RUS]

1 (1-0-0) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

1 (0-1-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

1 (0-0-1) – SKOTTHEIM Johanna [SWE]

1 (0-0-1) – KNOTTEN Karoline Offigstad [NOR]

1 (0-0-1) – PERSSON Linn [SWE]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

34 (10-14-10) – GERMANIA

15 (6-6-3) – NORVEGIA

13 (6-1-6) – SVEZIA

10 (5-2-3) – FRANCIA

10 (4-2-4) – BIELORUSSIA

10 (2-6-2) – RUSSIA

10 (1-4-5) – ITALIA

7 (4-1-2) – FINLANDIA

4 (2-0-2) – UCRAINA

3 (1-1-1) – REP.CECA [All-Inclusive]

2 (0-1-1) – URSS

2 (0-1-1) – POLONIA

2 (0-0-2) – SLOVENIA

1 (1-0-0) – AUSTRIA

1 (0-1-0) – BULGARIA

1 (0-1-0) – SLOVACCHIA

1 (0-1-0) – SVIZZERA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

28 novembre 2020 – WIERER Dorothea (IN)

2° posto

11 marzo 2018 – VITTOZZI Lisa (MS)

6 marzo 2022 – WIERER Dorothea (PU)

3 dicembre 2022 – VITTOZZI Lisa (SP)

4 dicembre 2022 – WIERER Dorothea (PU)

3° posto

15 marzo 2015 – OBERHOFER Karin (MS) {Mondiali}

11 marzo 2017 – VITTOZZI Lisa (PU)

9 marzo 2018 – VITTOZZI Lisa (SP)

14 marzo 2020 – VITTOZZI Lisa (PU)

30 novembre 2022 – VITTOZZI Lisa (IN)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 23

Vittorie: 1

Podi: 3

Ingressi nella top-ten: 7

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 15

Podi: 6

Ingressi nella top-ten: 9

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 17° posto (SP dicembre 2022)

COMOLA Samuela

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 20° posto (IN dicembre 2022)

Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Michela Carrara.