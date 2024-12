L’entusiasmo di Simone Deromedis: “Una vittoria incredibile, ho gestito bene la pressione”

Buona la prima per Simone Deromedis nella prima gara della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di skicross. Sulle nevi di Val Thorens, in Francia, l’azzurro ha conquistato il terzo successo in carriera, ricordando lo storico titolo mondiale conquistato a Bakuriani (Georgia) nel 2023. Per il trentino, parliamo anche de settimo podio nel percorso agonistico. Un’altra gemma dunque per lui.

È stato un successo con il brivido perché l’azzurro, dopo aver dominato la scena nelle qualificazioni, ha dovuto ricorrere a tutte le sue risorse per piegare il tedesco Florian Wilsmann. In un arrivo al cardiopalma, il fotofinish ha fatto sorridere l’azzurro ed è spettato al canadese Kevin Drury occupare il terzo gradino del podio.

Un percorso, prima dell’atto conclusivo, in cui Deromedis aveva anche un po’ tribolato nei quarti di finale, con un errore di linea nel curvone in contropendenza della seconda parte di tracciato, ma tutto alla fine è andato per il verso giusto. “Incredibile, sentivo tanta pressione per essere stato il migliore nelle qualificazioni. In genere non mi porta troppo bene, ma questa volta ho fatto del mio meglio. Nei quarti di finale ho capito come gestire meglio il punto più critico del tracciato e in finale non ho sbagliato“, ha raccontato a caldo il nostro portacolori.

Si tornerà in scena domani per la seconda sfida di questo appuntamento d’apertura, con inizio alle 12.30. Oltre al citato Deromedis, ci saranno anche Federico Tomasoni e Jole Galli.