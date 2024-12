Hockey ghiaccio, l’Italia potrebbe avere alcune stelle NHL alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Secondo quanto riportato dal sito hookedonhockey.com, NHL e IIHF sono in fase di negoziazione per consentire la partecipazione degli atleti della lega nordamericana di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Per quanto concerne l’Italia, però, si registra un’importante novità: secondo Bernd Freimueller, la NHL sarebbe “impaziente di permettere ai suoi atleti con antenati italiani di giocare per l’Italia alle Olimpiadi. Questo significherebbe aggirare la regola secondo la quale debbano giocare in Italia per 16 mesi per essere eleggibili“.

L’ultima parola in merito sarà data dalla IIHF, ma pare che la NHL sia favorevole a concedere alla Nazionale azzurra la possibilità di schierare nel torneo olimpico atleti che non abbiano mai giocato in Italia: agli ultimi Mondiali i 7 nordamericani con passaporto italiano schierati, invece, avevano tutti giocato per 2 anni consecutivi in Italia.

L’Italia conosce i nomi di tutte le proprie avversarie nella rassegna olimpica di casa, e per il team azzurro il sorteggio non è stato di certo favorevole: nel Gruppo A, assieme alla squadra del Paese ospitante, ci saranno, infatti, Canada, Svezia e Svizzera.