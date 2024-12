Hockey ghiaccio: Bolzano vince contro Lubiana, Asiago battuto all’overtime

Il tardo pomeriggio domenicale della prima fase ICE Hockey League 2024-2025 è andato ufficialmente in archivio. Due le squadre italiane impegnate in pista, ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Bolzano, in casa, è stata capace di imporsi 4-3 contro HK Olimpija Ljubljana al termine di una gara da montagne russe. Foxes in vantaggio con Salinitri e Helewka nel primo periodo, poi ribaltati nel secondo segmento di match dalle reti di Sabolic, Masic e Zajc. Negli ultimi venti minuti però, la riscossa bolzanina con il pareggio di McClure e soprattutto la griffe decisiva di Mantenuto a tre minuti dalla fine.

Lotta, ma alla fine perde invece l’Asiago, impegnato in casa degli ungheresi dell’Hydro Fehérvár AV19. Un 4-3 che fa male perché matura all’overtime, dopo che i veneti erano stati in grado di acciuffare la parità praticamente sulla sirena grazie alla zampata di Misley. Ai supplementari però la rete di Brown, dopo meno di due minuti, ha rotto l’equilibrio e chiuso la gara.

In classifica, con questi risultati, Bolzano resta in vetta per effetto di 56 punti raccolti in 25 partite giocate (in coabitazione proprio con l’Hydro Fehérvár AV19), mentre Asiago occupa l’11esima posizione con 25 punti in 27 partite disputate. Val Pusteria è 10a con 29 punti in 26 partite disputate.