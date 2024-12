Hockey ghiaccio, Val Pusteria vince in ICE League. Cadono Bolzano e Asiago

Venerdì sera di grande importanza per quanto riguarda l’ICE Hockey League 2024-2025. In programma sei incontri con le tre squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Un solo successo, però, che porta la firma di Val Pusteria che demolisce Innsbruck a domicilio. Cadono, invece, Bolzano a Lienz e Asiago in casa contro Vienna.

BLACK WINGS LIENZ-BOLZANO 5-2

I padroni di casa iniziano subito forte con Roe che segna l’1-0 al minuto 7:32, prima che Tialler centri il 2-0 al 17:53. Nel secondo periodo i Black Wings non si fermano e prima trovano il 3-0 con Lebler al 26:06, quindi arriva anche il poker con Ouellette-St-Amant al 31:11. Bolzano si scuote al 31:38 con Bradley ma Roe allunga di nuovo sul 5-1 al 34:53. Il terzo tempo è di pura accademia con Frigo che chiude con il 2-5 al 47:08.

ASIAGO-VIENNA CAPITALS 2-3

Sono gli ospiti a sbloccare il punteggio con Hartl dopo 8:15 di gioco. Asiago riesce a tornare in parità ad inizio secondo periodo con la rete di Gennaro al 21:37. Di nuovo Vienna avanti con Preiser al 31:23, ma Gazzola riporta tutto in parità al 32:28 su assist di Cairns. Mentre tutto sembra portare verso l’overtime, gli austriaci trovano la rete del successo con Cramarossa al 57:21.

INNSBRUCK-VAL PUSTERIA 1-5

Subito Lupi in vantaggio con Bouramman al 9:04, ma gli austriaci pareggiano i conti in chiusura di primo tempo con Valentini al 19:31. Gli altoatesini tornano avanti con Glira al 23:11, prima che il terzo periodo si trasformi in un monologo con Gschliesser al 48:46 per il 3-1, quindi 4-1 di Petan al 49:17, prima che Lacroix mandi i titoli di coda con il 5-1 al 50:27.

Gli altri match: Graz99ers-Fehervar AV19 2-6, Villach-HK Olimpia Lubiana 6-5, Vorarlberg-Klagenfurt 0-2.

