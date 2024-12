Grandelli-Lorente oggi in tv, Europeo pesi piuma boxe 2024: orario, programma, streaming

Francesco Grandelli si batterà oggi per l’Europeo dei pesi piuma. A combattere contro di lui il campione in carica della categoria, lo spagnolo Cristobal Lorente, che si è guadagnato il diritto di difendere la propria cintura battendo Mauro Forte a Tirana.

Si combatterà a Carbonia, ed il cartellone prevede un sottoclou davvero interessante, anche perché ci sarà tra le altre cose il ritorno di Fabio Turchi, con Stone Crusher che sfiderà il bielorusso Viktor Chvarkou sulle sei riprese. E da non scordare neppure Patrick Cappai nei piuma. L’Italia, insomma, avrà molto di che guardare a livello pugilistico questa sera, e forse anche a sorridere se la notte darà ragione a un pugile che a trent’anni sta raggiungendo la propria gloria.

La riunione che comprende il combattimento tra Francesco Grandelli e Cristobal Lorente si terrà a partire dalle ore 19:00. Non ci sarà alcuna diretta tv, ma sarà possibile seguirlo in diretta streaming su DAZN, che entrerà in collegamento dalle ore 20:00.

CALENDARIO GRANDELLI-LORENTE, EUROPEO PESI PIUMA OGGI

Venerdì 13 dicembre

Ore 22:00 circa Europeo pesi piuma Francesco Grandelli (ITA)-Cristobal Lorente (ESP)

In precedenza, a partire dalle ore 19:00, si disputeranno questi combattimenti

Lorenzo Fais (ITA)-Mladen Boljkovac (SRB) – Pesi supermosca, 4 riprese

Fabio Crobeddu (ITA)-Christofer Salvatore (ITA) – Pesi gallo, 6 riprese

Stefano Lai (ITA)-Sebastiano Argiolas (ITA) – Pesi superwelter, 6 riprese

Patrick Cappai (ITA)-Tasha Mijuaji (TAN) – Pesi piuma, 6 riprese

Fabio Turchi (ITA)-Viktar Chvarkou – Pesi massimi leggeri, 6 riprese

PROGRAMMA GRANDELLI-LORENTE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Super Flyweight: Lorenzo Fais vs Mladen Boljkovac

Cruiserweight: Fabio Turchi vs Viktar Chvarkou

Featherweight: Patrick Cappai vs Tasha Mjuaji

Super Welterweight: Stefano Lai vs Sebastiano Argiolas

Super Bantamweight: Fabio Crobeddu vs Christopher

Sanfilippo

Sanfilippo EBU European Featherweight Title: Cristobal Lorente (c) vs Francesco Grandelli

Fabio Turchi

Fabio Turchi

23-3

Main Card

200

6 x 3 | Pro

Viktor Chvarkou

5-18

Viktor Chvarkou

Patrick Cappai

Patrick Cappai

11-0

Main Card

126

6 x 3 | Pro

Tasha Mjuaji

17-12-3

Tasha Mjuaji

Stefano Lai

Stefano Lai

4-0

Main Card

154

6 x 3 | Pro

Sebastiano Argiolas

4-1

Sebastiano Argiolas

Fabio Crobeddu

Fabio Crobeddu

2-0

Main Card

122

6 x 3 | Pro

Christofer Salvatore

1-5

Christofer Salvatore

Lorenzo Fais

Lorenzo Fais

0-0

Main Card

115

4 x 3 | Pro

Mladen Boljkovac

0-4