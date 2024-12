Boxe: chiusi i Campionati Italiani Assoluti. Anche Baldassi, Malanga, Sorrentino e Charaabi tra i tricolori

Si chiude oggi il cammino dei Campionati Italiani Assoluti di boxe sia al maschile che al femminile. Organizzazione, quella dei massimi tornei tricolori, affidata all’ASD Unione Sportiva Lombarda, che ha portato i pugili italiani sul ring al Palasport Somaschini di Seregno. Tutte le finali hanno avuto conclusione, tra conferme (tante) e sorprese (decisamente meno).

In particolare, del gruppo azzurro in campo maschile si sono visti con successo Gianluigi “Gigi” Malanga e Michele Baldassi, entrambi in grado di portare a termine senza problemi i loro combattimenti conclusivi.

In campo femminile, invece, l’ampia presenza del contingente azzurro, tra figure storiche, punte del momento e nuove leve, fa la differenza. Si rivede il sorriso sul volto di Erika Prisciandaro e Lucia Elen Ayari tra le altre, mentre Giordana Sorrentino e Sirine Charaabi fanno valere i rispettivi status così come Rebecca Nicoli. Chiude vittoriosamente anche Angela Carini.

Si va così a concludere una kermesse tricolore che ha dato vari segnali interessanti, e cui hanno partecipato 210 uomini e 75 donne. Una lunga storia questa, che va avanti da oltre un secolo attraverso tutta la penisola, dato che numerosissime sono state le città in grado di ottenere l’organizzazione degli Assoluti nel corso degli anni.

UOMINI

48 KG – Salvatore Attrattivo-Marco Sollero 5-0

51 KG – Fares Al-Assi-Filippo Seca 5-0

54 KG – Tommaso Sciacca-Badr Eddine Bouraouia 4-1

57 KG – Michele Baldassi-Michele Cravotta 5-0

60 KG – Giuseppe Canonico-Daniele Salerno 5-0

63,5 KG – Giacomo Giannotti-Francesco Cavazza 5-0

67 KG – Gianluigi Malanga-Patrizio Casini 5-0

71 KG – Fabrizio Tibiletti-Gabriele Guidi Rontani 0-5

75 KG – Remo Salvati-Manuel Pieri 5-0

80 KG – Gerlando Tumminiello-Alfred Cromwell Commey 1-4

86 KG – Marvin Ghilarducci-Luca Iovoli – Vince Iovoli per sospensione cautelare al 2° round

92 KG – Mattia Facchini-Vincenzo Bortone 0-5

+92 KG – Michele Ogliari-Dean Nwokedi Chime 0-5

DONNE

48 KG – Erika Prisciandaro-Giovanna Marchese 4-1

50 KG – Lucia Elen Ayari-Noemi Carmen Cafarelli 5-0

52 KG – Giordana Sorrentino-Michel Nicol Vescovini 5-0

54 KG – Sirine Charaabi-Maria Teresa Sannino 5-0

57 KG – Michela Maria Svarca-Valeria Mercando 5-0

60 KG – Rebecca Nicoli-Donatella Ferrante 5-0

63 KG – Angela Carini-Daniela Golino 5-0

66 KG – Angela Zappoli-Chiara Saraiello 3-2

70 KG – Nicol Pineta-Marta Ripamonti 5-0