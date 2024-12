Boxe: Francesco Grandelli alla prova Cristobal Lorente per l’Europeo dei pesi piuma

A Carbonia va in scena il combattimento valido per il titolo europeo dei pesi piuma. A disputarselo, domani sera, saranno Francesco Grandelli, che ricopre il ruolo di sfidante, e Cristobal Lorente, lo spagnolo che detiene il trono continentale della categoria. Il confronto è organizzato dalla OPI Since 82 in collaborazione con la Bazooka Events e la New Spartans Club.

La sfida tra Grandelli e Lorente si inserisce in un quadro nel quale, ad oggi, per l’Italia non c’è nessun Campione d’Europa in carica in alcuna categoria: un punto indubbiamente basso nella storia della boxe tricolore, ma che a questo punto potrebbe essere ribaltato da un eventuale successo di Grandelli, 30 anni, di Torino, che aveva già detenuto il titolo EBU Silver e si era dovuto arrendere a Mauro Forte nel primo tentativo di salire in cima al continente.

Nel frattempo, lo stesso Forte è stato sconfitto da Lorente, pugile che a 28 anni ha già dimostrato di poter fare molto bene anche lontano dalla sua Spagna. Il catalano di Barcellona, dopo aver portato a casa il titolo continentale in quel di Tirana (Albania), ora è pronto a battersi ancora fuori dai propri confini dall’alto della solidità che ha spesso dimostrato di avere.

Interessante anche il sottoclou, che vedrà, tra gli altri protagonisti, anche Fabio Turchi: lo Stone Crusher tricolore si batterà con il bielorusso Viktar Chvarkou, mentre Patrick Cappai se la vedrà contro il peso piuma della Tanzania Tasha Mjuaji. Altri combattimenti: Fabio Crobeddu-Christofer Salvatore nei supergallo, Stefano Lai-Sebastiano Argiolas nei superwelter e Lorenzo Fais-Mladen Boljkovac nei mosca. Ad aprire i confronti dilettantistici che vedono protagonisti Cristian Matta e Andrea De Montis. Si comincia con la riunione dalle ore 19:00.