Boxe, Francesco Grandelli sfiderà Lorente per l’europeo dei pesi piuma

Francesco Grandelli affronterà Cristobal Lorente per il titolo europeo dei pesi piuma: il pugile italiano salirà sul ring di Carbonia nella serata di venerdì 13 dicembre per affrontare lo spagnolo, con il chiaro intento di strappare la cintura al rivale iberico. Il nostro portacolori cercherà di riportare alle nostre latitudini una corona continentale, visto che al momento nessun pugile italiano si trova sul trono della propria categoria di peso.

Francesco Grandelli avrà di fronte a sé la sfida più importante della sua carriera: ex campione EBU Silver e numero 3 della classifica europea, ha lavorato duramente per meritarsi una nuova chance dopo la sconfitta rimediata un anno e mezzo fa contro Mauro Fronte. Il padrone di casa insegue un’affermazione che potrebbe aprire le porte per un incontro di livello mondiale nel prossimo futuro. Il 30enne piemontese vanta un record di 18 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi, non combatte dal 24 maggio quando perse con il britannico Nathaniel Collins in un match valido per l’EBU Silver.

Lorente è un pugile decisamente rognoso, ha conquistato il titolo lo scorso luglio battendo Mauro Forte e si è dimostrato un atleta completo, capace di adattarsi a ogni contesto e caratterizzato da una grande solidità. Il 28enne catalano è imbattuto: 19 vittorie e un pareggio, l’ultimo incontro è quello già citato dello scorso 24 luglio contro Forte.

Nel corso della serata, che sarà trasmessa da DAZN, vedremo all’opera anche Fabio Turchi, che incrocerà il bielorusso Viktar Chvarkou in un match tra pesi massimi leggeri sulla distanza delle sei riprese. Patrick Cappai, imbattuto nei pesi piuma, affronterà il tanzaniano Tasha Mjuaji.