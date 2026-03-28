Francesco Grandelli si ritira contro Davies, l’Europeo dei piuma va in Gran Bretagna

Francesco Grandelli ha deciso di ritirarsi durante il match che metteva in palio il titolo europeo vacante dei pesi piuma e anche la cintura intercontinentale WBO della categoria fino a 57 chilogrammi. Insieme al suo angolo, il pugile italiano ha deciso di fermarsi dopo sei round andati in scena sul ring della Co-op Live Arena di Manchester (Gran Bretagna) e così il titolo continentale è stato conquistato con pieno merito dal britannico.

Il 21enne piemontese ha subito fin dalle prime battute la pressione e il ritmo più alto del padrone di casa Liam Davies, venendo contato nel corso della quarta ripresa dopo una serie di colpi degni di nota portati dal suo avversario. Grandelli, incappato nella quinta sconfitta in carriera a fronte di 21 affermazioni e due pareggi, non è riuscito a sfruttare un’occasione importante per provare a scalare le gerarchie internazionali.

Liam Davies (18 vittorie e una sconfitta il suo record) si guadagna un posto al sole a 29 anni e potrebbe anche meritarsi delle chance iridate in un prossimo futuro. Al momento la corona mondiale è divisa in quattro: WBA per Brandon Figueroa, WBC per Bruce Carrington, IBF per Angelo Leo, WBO per Rafael Espinoza.