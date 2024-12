Giovanni Franzoni non si accontenta: “Era un superG tosto, non avevo buone sensazioni”

Giovanni Franzoni prosegue il suo percorso di crescita e si conferma tra i migliori venti anche nel superG di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Il gardesano, nonostante una prova con alcune sbavature, si è inserito in 17ma posizione sulla Stelvio con un distacco di 1″58 dal sorprendente vincitore norvegese Fredrik Moeller.

“Era un superG tosto, non sono riuscito a sentire sensazioni molto buone, poi quando ho iniziato a sentire il terreno mosso non ho trovato la giusta scioltezza. Avevo iniziato bene la Carcentina, poi sono finito largo e per recuperare ho provato a tagliare le linee ma anche nel finale non ho trovato il ritmo giusto“, racconta il 23enne azzurro alla FISI.

A conti fatti quello di oggi rappresenta il secondo miglior risultato della carriera nel circuito maggiore per Franzoni, che aveva fatto meglio solamente lo scorso 7 dicembre con il clamoroso quarto posto di Beaver Creek sempre in superG. Il bresciano classe 2001, dopo tre gare, si trova in undicesima posizione nella Coppa del Mondo di specialità.