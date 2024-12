Pagelle superG Bormio 2024: Moeller si consacra, Casse perde una grande chance, discreti Franzoni e Paris

PAGELLE SUPERG MASCHILE BORMIO 2024

Fredrik Moeller 9,5: la Norvegia potrebbe aver già trovato il successore dei vari Svindal, Jansrud e Kilde nell’elite mondiale del superG. Dopo gli inattesi quarti posti raccolti con pettorali alti a Beaver Creek ed in Val Gardena, il 24enne scandinavo si conferma anche sulla Stelvio conquistando addirittura la vittoria grazie al miglior tempo parziale nel primo e nell’ultimo settore. Con questo risultato, si porta a soli 5 punti da Odermatt nella classifica di specialità.

Vincent Kriechmayr 8,5: primo podio stagionale per l’austriaco, che effettua una discesa estremamente solida e senza grandi sbavature attestandosi in seconda posizione a 20 centesimi dal vincitore di giornata. Passano gli anni ma la sua tecnica resta invidiabile e gli consente di lottare spesso per le posizioni di vertice soprattutto in superG.

Alexis Monney 9: la vera rivelazione del weekend di Bormio. Dopo il clamoroso exploit di ieri in discesa, il 24enne svizzero si inventa nuovamente qualcosa di speciale sulla Carcentina e tiene botta nel finale salendo sul podio per la prima volta in carriera anche in superG con il pettorale 27. Un terzo posto di platino per l’elvetico, che dovrà confermarsi nelle prossime settimane anche su altre piste per svoltare definitivamente.

Marco Odermatt 7: anche oggi pasticcia troppo nella parte alta della Stelvio lasciando sul piatto decimi importanti e non andando oltre un quinto posto a 45 centesimi dalla vittoria. Il weekend di Bormio si conclude dunque senza podi per il fenomeno svizzero, che raccoglie comunque altre due top5 in velocità macinando punti preziosi per consolidare la leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Mattia Casse 6: è il weekend dei rimpianti per il miglior velocista azzurro del momento. Proprio come nella discesa di ieri (in cui aveva chiuso 4°), commette un grave errore buttando via la possibilità di salire sul podio e dovendosi accontentare di un 11° posto in superG dopo aver dimostrato però un potenziale anche da vittoria. Le sensazioni sono positive in vista di Wengen e Kitzbuehel.

Dominik Paris 5,5: si riscatta almeno parzialmente dalla pessima gara di ieri in discesa, ma resta molto lontano dal miglior Paris sulla Stelvio. Senza commettere grandi errori, il veterano altoatesino accumula un distacco superiore al secondo e mezzo da Moeller chiudendo appena fuori dalla top15.

Giovanni Franzoni 6,5: dopo la 19ma piazza di ieri in discesa ci si poteva attendere qualcosa in più nella sua specialità preferita, ma il 17° posto odierno in superG va comunque considerato un risultato positivo nel percorso di crescita dell’emergente azzurro.