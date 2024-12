F1, penalità durissima per Lando Norris: cosa è successo e perché la sanzione stupisce

Alla Ferrari serviva un episodio favorevole nel Gran Premio del Qatar 2024 per poter sperare di giocarsi fino in fondo il Mondiale costruttori con la McLaren, ed in effetti questo scenario si è avverato grazie ad una clamorosa leggerezza di Lando Norris. Un errore che ha compromesso la gara del pilota inglese, facendo perdere soprattutto almeno 16 punti al team di Woking.

Norris, passato dal terzo al secondo posto in partenza superando il pole-man George Russell, è rimasto poi in scia alla Red Bull di Max Verstappen provando anche un paio di attacchi dopo le Safety Car ma non riuscendo mai a completare il sorpasso. Nel tentativo di mettere pressione al fenomeno olandese, Lando si è spinto oltre il limite del regolamento rimediando una penalità molto pesante.

Il 25enne di Bristol infatti non ha rallentato in regime di doppia bandiera gialla (provocata da uno specchietto perso dalla Williams di Albon che si trovava in mezzo alla pista sul rettilineo principale), avvicinandosi così a Verstappen ma finendo sotto investigazione. Il collegio dei commissari, dopo aver analizzato la telemetria della MCL38, ha optato per uno stop and go di 10 secondi.

Di fatto si tratta della seconda sanzione più grave in un Gran Premio, dietro solamente alla bandiera nera (squalifica immediata dall’evento). L’entità della penalizzazione ha stupito tutti, perché in passato non era mai stato utilizzato questo metro di giudizio per episodi simili. Basti pensare che in qualifica, chi non alza il piede con bandiera gialla, deve scontare quasi in automatico una retrocessione di tre posizioni sulla griglia di partenza del GP.