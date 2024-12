F1, la Ferrari riapre la corsa al Mondiale costruttori! Verstappen domina il GP del Qatar

Max Verstappen torna a dettare la legge del più forte e domina da un capo all’altro il Gran Premio del Qatar 2024, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della 63ma vittoria in carriera (la n.9 dell’anno) per l’olandese della Red Bull, che ha annullato in partenza la penalità rimediata ieri riprendendosi subito in curva 1 la pole position ottenuta “in pista” nelle qualifiche.

Il quattro volte campione iridato ha imposto un ritmo molto elevato alla corsa, gestendo quasi alla perfezione tutte le ripartenze da Safety Car e difendendosi magistralmente dagli attacchi di un minaccioso Lando Norris. L’inglese della McLaren, in scia a Verstappen per tutta la gara, ha commesso poi un grave errore non rallentando in regime di bandiere gialle e scontando una penalità pesantissima (10 secondi di stop and go).

Un episodio che ha fatto sprofondare in classifica Norris, bravo nel finale a risalire fino alla zona punti chiudendo decimo e ottenendo il punto bonus per il giro veloce. Il team di Woking ha perso così la possibilità di festeggiare già a Lusail la certezza aritmetica del titolo costruttori, conservando comunque un discreto margine di 21 punti sulla Ferrari in vista dell’ultimo round ad Abu Dhabi.

La Scuderia di Maranello, anche grazie ad un po’ di fortuna, ha guadagnato 9 punti sulla formazione papaya con il secondo posto di un ottimo Charles Leclerc, che ha preceduto sul podio l’australiano della McLaren Oscar Piastri. Sesta piazza per Carlos Sainz, frenato da una foratura che gli ha fatto perdere tanto tempo danneggiando inoltre probabilmente la sua SF-24 anche per il prosieguo della gara.

CLASSIFICA GP QATAR F1 2024

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader

2 Charles Leclerc Ferrari +6.031

3 Oscar Piastri McLaren +6.819

4 George Russell Mercedes +14.104 *5 secondi di penalità

5 Pierre Gasly Alpine +16.782

6 Carlos Sainz Ferrari +17.476

7 Fernando Alonso Aston Martin +19.867

8 Zhou Guanyu Kick Sauber +25.360

9 Kevin Magnussen Haas F1 Team +32.177

10 Lando Norris McLaren +35.762

11 Valtteri Bottas Kick Sauber +50.243

12 Lewis Hamilton Mercedes +56.122

13 Yuki Tsunoda RB +61.074

14 Liam Lawson RB +62.571

15 Alexander Albon Williams 1 L1

RITIRATI

Nico HulkenbergHaas F1 Team – –

Sergio Perez Red Bull Racing – –

Lance StrollAston Martin – –

Franco ColapintoWilliams

Esteban OconAlpine