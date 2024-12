F1, Charles Leclerc: “Avrei messo la firma per il 2° posto. Sarà difficile per il titolo costruttori

Un eroico Charles Leclerc ha centrato la seconda posizione in occasione della gara lunga valida per il GP del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2024 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso il circuito di Lusail.

Grande prestazione quella del ferrarista che, come sperato alla vigilia, è riuscito a capitalizzare gli episodi, gettando il cuore oltre l’ostacolo e cedendo il passo soltanto al Campione del Mondo Max Verstappen posizionandosi davanti alla McLaren di Oscar Piastri.

In virtù del risultato la scuderia di Maranello ha rosicchiato nove punti alla scuderia britannica in ottica Campionato costruttori, complice anche la penalità inflitta a Lando Norris, secondo fino al quarantaquattresimo giro e scivolato al decimo posto a causa di uno stop and go di dieci secondi. Le due scuderie sono adesso separate da ventuno lunghezze.

Una volta arrivato al parco chiuso, il monegasco ha commentato quanto fatto: “Sono felice – ha detto Leclerc – onestamente avrei firmato per un piazzamento del genere in una pista come questa dove le caratteristiche non ci esaltano. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma abbiamo recuperato qualche punto, la lotta per i costruttori si deciderà ad Abu Dhabi”.

Il pilota ha quindi parlato del problema forature: “Non so se sia stato per i detriti o per il modo in cui si doveva salire sui cordoli. Io ho cercato di evitarli, speravo rimanessero lontani, è stato un peccato per Carlos, sarebbe stato ottimo fare risultato anche con lui“. In vista dell’ultima gara negli Emirati, Leclerc ha chiosato: “Siamo vicini. Sarà una battaglia serrata ed emozionante. Ventuno punti sono tanti, ma noi faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”.