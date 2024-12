F1, Oscar Piastri: “Ho fatto una gara miserabile, ma era importante vincere il titolo costruttori”

Non riesce a contenere la gioia Oscar Piastri. Il pilota infatti nonostante una gara sottotono ha vinto il titolo costruttori al Mondiale 2024 di Formula 1. Il responso è arrivato al termine del GP di Abu Dhabi, ultimo atto della stagione, terminato con la vittoria chiave di Lando Norris. L’oceanico, invece, si è dovuto accontentare solo del decimo piazzamento.

Un risultato che non fa male. Il successo del compagno di squadra, leader davanti le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, è bastato per consentire al team britannico di capitalizzare un obiettivo che era già abbondantemente in target, visto soprattutto il vantaggio accumulato prima di questo ultimo atto.

Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto: “È stata una gara piuttosto miserabile per me – ha detto Piastri – La cosa più importante oggi è che abbiamo conquistato il Campionato. È un enorme merito per tutta la McLaren per quello che ha ottenuto quest’anno.”

Piastri ha poi chiosato: “Spero che la prossima stagione saremo in grado di partire forti e di lanciare la sfida fin dall’inizio“. Non è mancato anche un brevissimo commento sullo scontro con Max Verstappen avuto al via: “Lui è venuto subito a chiedermi scusa“.