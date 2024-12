Lando Norris vince ad Abu Dhabi e consegna il Mondiale costruttori alla McLaren. Doppio podio Ferrari

Lando Norris vince il Gran Premio di Abu Dhabi e consegna il titolo costruttori alla McLaren a 26 anni dall’ultima volta. Il britannico oggi è stato superiore a tutta la concorrenza nonostante una Ferrari che ha fatto il possibile e anche oltre con il secondo posto di Carlos Sainz e il terzo di Charles Leclerc in rimonta. Ai piedi del podio Lewis Hamilton.

Il primo colpo di scena arriva già alla partenza: Verstappen passa Sainz e attacca Piastri, fra i due c’è contatto alla prima curva e l’australiano finisce in testacoda, mentre il campione del mondo prenderà 10 secondi di penalità per aver causato l’incidente. Il pilota McLaren prenderà a sua volta un’altra penalizzazione sempre di 10 secondi per aver tamponato Colapinto successivamente.

In un primo giro totalmente folle si gira anche Perez. Norris si ritrova quindi davanti a tutti con Sainz secondo e Gasly incredibilmente terzo, ma è pazzesca anche la partenza di Leclerc che guadagna 11 posizioni in una tornata ed è ottavo dalla diciannovesima posizione di partenza.

Gara che quindi procede fino al quarto giro con regime di Virtual Safety Car, poi Norris scappa e si prende tre secondi di margine su Sainz, mentre Leclerc con qualche difficoltà passa Magnussen per la settima posizione e la sua rimonta prosegue inesorabile prendendosi anche la sesta piazza in rettilineo su Alonso.

I ferraristi proseguono nella loro gara opposta: da una parte Sainz non riesce a mantenere il passo di Norris, dall’altra Leclerc si diverte sorpasso dopo sorpasso guadagnandosi anche la quinta posizione ai danni di Hulkenberg con un sorpasso rischioso e difficile. Il passo del monegasco è eccezionale e il numero 16 Ferrari si fa vedere negli specchietti di Russell, poi decide di fermarsi al ventunesimo giro per fare undercut nei confronti del britannico.

Una strategia che paga per Leclerc che riesce a issarsi in terza posizione. Ferrari che quindi si ritrovano entrambe sul podio virtuale dietro a Norris. L’inglese della McLaren ha un passo però superiore rispetto alle due Rosse. Nel finale il Cavallino Rampante prova ad aspettare un’occasione, una scintilla per cercare di andare a prendere Norris, ma questa non si presenta.

La bandiera a scacchi sventolata da Jannik Sinner celebra la vittoria di Norris davanti a Sainz e Leclerc e il successo nel titolo costruttori da parte della McLaren. Quarto un fantastico Hamilton che all’ultimo passa Russell, salutandosi al meglio con la Mercedes. Completano la top10 Verstappen, Gasly, Hulkenberg, Alonso e Piastri.