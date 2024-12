F1, Carlos Sainz: “Ho dato tutto, possiamo essere fieri del nostro Campionato”

Carlos Sainz conclude sul podio la sua avventura in Ferrari. Lo spagnolo, arrivata alla sua last dance con la scuderia di Maranello, ha ottenuto il secondo posto in occasione del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, adesso passato agli archivi.

Il nativo di Madrid, autore di una grande gara e motivato a compiere l’impresa, dopo essere partito dalla seconda fila ha dovuto cedere il passo solo a un consistente Lando Norris – il quale ha vinto la corsa regalando alla McLaren il titolo costruttori – precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc, autore di una maxi rimonta dalla diciannovesima casella.

Grande l’emozione dell’iberico una volta arrivato ai microfoni del parco chiuso: “Ovviamente provo delle sensazioni contrastanti, il secondo posto era il massimo considerato il passo della McLaren e di Lando. Io ho dato tutto, specialmente nel primo stint sembrava che potessimo tenere il loro passo, ma poi con le gomme hard avevano quel decimo in più di velocità che li mettevano ad un altro livello. Voglio fare i complimenti alla McLaren, sono stati molto solidi negli ultimi due terzi di stagione. Noi possiamo essere fieri dell’impegno e del Campionato che abbiamo fatto. È stato difficile, ma possiamo essere fieri”.

Sainz ha poi proseguito: “Emozionante il mio giro di rientro, sono grato di aver fatto parte di questo team fantastico. Ho vinto la prima gara, conquistato i miei podi, grazie a loro. Credo di aver dimostrato prima a me stesso, e poi a tutti gli altri, di essere in grado di lottare con la macchina giusta”.