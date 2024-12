F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2024: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 8 dicembre, andrà in scena il GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, assisteremo a una gara in cui la gestione delle gomme sarà fondamentale, più del solito. Si correrà in sessione serale e la problematica del graining potrebbe riguardare diverse squadre, in considerazione del layout.

La Ferrari deve sperare in un miracolo sportivo per riuscire a portare a casa il titolo costruttori. Fino a questo momento, tutto o quasi è andato storto alla scuderia di Maranello. Se si pensa a quanto è accaduto con Charles Leclerc, la situazione è davvero complicata. Il monegasco è stato, infatti, prima penalizzato di 10 posizioni in griglia per la sostituzione del pacco batterie e poi gli è stato tolto il tempo nel corso delle qualifiche per essere andato oltre i limiti della pista.

Conclusione: partirà ultimo il monegasco e chiaramente la sua sarà una gara difficilissima. Lo spagnolo Carlos Sainz, dal canto suo, sarà in seconda fila, immediatamente dietro alle due McLaren, che hanno dominato la sessione e dimostrato quanto siano forti su questo circuito. Scuderia di Woking, quindi, molto vicina alla conquista dell’iride.

Il GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara (ore 17.00). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa di Yas Marina.

F1 OGGI IN TV

Domenica 8 dicembre (orario italiano)

Ore 14.00 F1, Gara (58 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

