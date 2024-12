Classifica Mondiale piloti F1 2024: Max Verstappen campione, Norris e Leclerc lottano per la piazza d’onore

Il Mondiale F1 2024 è scattato sabato 2 marzo con la disputa del GP del Bahrain, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della massima categoria automobilistica è scattata sul circuito del Sakhir, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Sono previsti ben 24 Gran Premi (con in aggiunta sei Sprint Race), che ci terranno compagnia fino a domenica 8 dicembre.

Max Verstappen ha vinto gli ultimi tre Mondiali e sarà ancora una volta l’uomo da battere. Il fuoriclasse olandese può fare affidamento su una superba Red Bull, ancora una volta la monoposto di riferimento del Circus e che non sarà semplice da raggiungere. La Ferrari si affiderà a Charles Leclerc e Carlos Sainz: il monegasco e lo spagnolo, al suo ultimo anno con il Cavallino Rampante, andranno a caccia di qualche vittoria e cercheranno di impensierire il pilota di riferimento della F1.

Lewis Hamilton sarà alla sua ultima annata agonistica con la Mercedes, visto che nel 2025 si accaserà proprio alla Ferrari. Il sette volte Campione del Mondo andrà a caccia degli ultimi risultati di rilievo con la scuderia anglo-tedesca, affiancato dal britannico George Russell. Sulla schieramento anche l’eterno Fernando Alonso, Sergio Perez (compagno di Verstappen), Lando Norris con la McLaren. Di seguito la classifica del Mondiale piloti F1 2024.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2024

1. Max Verstappen (Red Bull) 429

2. Lando Norris (McLaren) 349

3. Charles Leclerc (Ferrari) 341

4. Oscar Piastri (McLaren) 291

5. Carlos Sainz (Ferrari) 271

6. George Russell (Mercedes) 234

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 211

8. Sergio Perez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 68

10. Nico Hulkenberg (Haas) 37

11. Pierre Gasly (Alpine) 36

12. Yuki Tsunoda (RB) 30

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24

14. Esteban Ocon (Alpine) 23

15. Kevin Magnussen (Haas) 16

16. Alexander Albon (Williams) 12

17. Daniel Ricciardo (RB) 12

18. Oliver Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas)

19. Franco Colapinto (Williams) 5

20. Liam Lawson (RB) 4

21. Zhou Guanyu (Sauber) 4

22. Logan Sargeant (Williams) 0

23. Valtteri Bottas (Sauber) 0

