Coppa Italia volley femminile oggi in tv: orari quarti di finale 29 dicembre, programma, streaming

Oggi domenica 29 dicembre vanno in scena tre partite valide per i quarti di finale della Coppa Italia 2025 di volley femminile. Si gioca in casa delle formazioni meglio piazzate al termine del girone d’andata di Serie A1 e si disputano degli incontri da dentro o fuori: chi li vince si qualifica per la Final Four, in programma nel weekend dell’8-9 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. Al termine di sfide che si preannunciano particolarmente avvincenti conosceremo le prime tre compagini che si contenderanno il trofeo.

Le danze si apriranno alle ore 16.00, quando Scandicci ospiterà Bergamo: le toscane partiranno con i i favori del pronostico, ma Ekaterina Antropova e compagne non dovranno sottovalutare le arrembanti orobiche. Alle ore 17.00, invece, grande spettacolo a Milano, dove il sestetto guidato da Paola Egonu incrocerà un avversario esigente come Chieri. Le due partite sono strettamente correlate tra loro perché le due squadre vincitrici si sfideranno in semifinale.

Alle ore 18.00, invece, spazio all’ultimo quarto di finale di giornata, quello sulla carta più equilibrata visto che si sfidano la quarta e la quinta forza del girone d’andata di Serie A1: Novara proverà a fare valere il fattore campo, Busto Arsizio cercherà di espugnare il fortino delle piemontesi e proseguire la propria avventura. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV.

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 29 dicembre

Ore 16.00 Scandicci-Bergamo – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 Milano-Chieri – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 Novara-Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:non prevista.

Diretta streaming: tutte le partite su VBTV, per gli abbonati.