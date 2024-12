Coppa Davis, l’Italia ospiterà le Finals fino al 2027: la vedremo così solo una volta all’anno

Si disputeranno in Italia le Finals delle prossime tre edizioni della Coppa Davis di tennis: il rinnovato regolamento dell’edizione 2025 prevede che il Paese ospitante dell’atto conclusivo della manifestazione entri in gioco direttamente nella Final Eight, prevista a novembre.

L’Italia, dunque, usufruirà nel 2025 del beneficio, riservato al Paese ospitante, di poter saltare entrambi i turni preliminari: gli azzurri, in quanto detentori del titolo, avrebbero dovuto prendere parte al secondo turno, ma il posto dell’Italia nel tabellone del 2025 è stato preso dai Paesi Bassi, finalisti perdenti nel 2024.

Qualora il regolamento valido per il 2025 dovesse poi essere annualmente confermato per l’edizione successiva, la situazione potrebbe ripetersi anche nel 2026 e nel 2027: l’ufficialità arriverà di stagione in stagione. L’Italia, dunque, potrebbe scendere in campo soltanto a novembre in Davis per i prossimi tre anni.