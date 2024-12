Finali di Coppa Davis in Italia? Oggi l’annuncio dell’accordo fino al 2030

Italia nuova capitale del tennis mondiale? Sembrerebbe proprio di sì. L’indiscrezione viene riportata in maniera dettagliata dalla Gazzetta dello Sport. Non sarebbero i cinesi o gli arabi interessati a ospitare la Final Eight di Coppa Davis, ma proprio il Bel Paese. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, quest’oggi alle 15.30 ci sarà l’annuncio ufficiale.

A questa ora, infatti, è previsto a Londra il sorteggio per il primo turno dell’edizione 2025. Nella capitale britannica verranno estratti gli accoppiamenti per le sfide che apriranno la prossima competizione per Nazionali di tennis, in programma tra il 31 gennaio e il 2 febbraio.Un format che prevede 13 sfide con la consueta formula casa-trasferta.

Da questo turno saranno esentate la detentrice del titolo e la nazione ospitante delle Finali, con quest’ultima che sarà qualificata d’ufficio all’ultimo atto. Trattandosi dell’Italia in entrambe le situazione, logica vorrebbe che sia l’Olanda, finalista quest’anno a Malaga, a saltare il primo round a essere direttamente qualificata al secondo. Un turno previsto dal 12 al 14 settembre sempre a eliminazione diretta, che sostituisce la vecchia fase a gironi, con la citata formula casa-trasferta. La formazione tricolore, in questa situazione, si troverebbe invece ad affrontare direttamente la Final Eight a novembre, proprio in rappresentanza della nazione ospitante.

Si parla di accordo pluriennale, con Bologna come prima sede e poi un possibile passaggio a Milano e a Torino. Un progetto che andrebbe ad associarsi a quello delle ATP Finals (confermate nel nostro Paese fino al 2030), che fa dell’Italia sempre più un punto di riferimento tennistico, considerati gli straordinari risultati ottenuti dal movimento tricolore e le conseguenti ricadute in termini economici.