Coppa Davis 2025, domani il sorteggio del primo turno: Italia esentata, parziale ritorno all’antico

Lunedì 2 dicembre (ore 16.30 italiane) si svolgerà a Londra il sorteggio per il primo turno della Coppa Davis 2025. Nella capitale britannica verranno estratti gli accoppiamenti per le sfide che apriranno la prossima edizione della massima competizione per Nazionali di tennis, in programma tra il 31 gennaio e il 2 febbraio. Si tratterà di scontri a eliminazione diretta, che si disputeranno in casa di una delle due squadre (diritto di scegliere città e superficie): sono previsti quattro singolari e un doppio con partite al meglio dei tre set, chi vince tre incontri passa il turno.

Le vincitrici dei tredici incontri passeranno al secondo turno, in programma tra il 12 e il 14 settembre e che determinerà poi le sette qualificate alle Finals, a cui sarà ammesso di diritto il Paese organizzatore. Si tratta dunque di un parziale ritorno all’antico, visto che la fase a gironi che ha caratterizzato le ultime edizioni della manifestazione è stata abolita. Ricordiamo che l’Italia è esentata dal primo turno in quanto detentrice dell’Insalatiera e dunque entrerà in gioco soltanto a settembre. Le teste di serie per questi accoppiamenti verranno ufficializzate in sede di sorteggio.

Le squadre che dovranno passare da questo turno sono: Australia, Canada, Paesi Bassi, Germania, USA, Serbia, Croazia, Francia, Spagna, Cechia, Gran Bretagna, Finlandia, Belgio, Argentina, Cile, Brasile, Slovacchia, Corea del Sud, Svezia, Ungheria, Svizzera, Austria, Danimarca, Cina Taipei, Israele, Giappone, Norvegia.