Italia qualificata alle Finals di Coppa Davis 2025 come Paese ospitante: un favore per l’Olanda?

Oggi, alle 15.30 a Londra, sarà giorno di sorteggi di Coppa Davis 2025 e di annunci a quanto pare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere un clamoroso risvolto legato al Paese che ospiterà la Final Eight della massima competizione tennista per nazioni. Secondo la Rosea, infatti, manca solo l’ufficialità su una notizia importante, ovvero la disputa delle Finali in Italia fino al 2030.

Nel caso in cui tutto fosse confermato quest’oggi nella capitale inglese, allora l’Italia, in qualità di nazione ospitante, entrerebbe in gioco solo nella Final Eight di Davis a novembre, non dovendo affrontare i primi due turni di qualificazione che definiranno il quadro dei quarti di finale. C’è però una riflessione da fare, ovvero, la compagine del Bel Paese ha vinto la Davis quest’anno e quindi già avrebbe dovuto saltare il primo turno per questo, cioè quello del 31 gennaio-2 febbraio.

Cosa accadrà? È verosimile pensare che, essendoci questa coincidenza, spetterà all’Olanda (finalista di Coppa Davis 2024) il privilegio di saltare un turno e quindi di disputare essenzialmente il secondo, in programma dal 12 al 14 settembre. Nei round di qualificazione parliamo di incontri con la formula casa-trasferta.

Pertanto, gli oranje potrebbero avere un vantaggio da questa situazione, qualora vi fosse davvero la nomina dello Stivale. Come sedi si parla dell’Unipol Arena di Bologna, che già aveva ospitato la fase a gironi delle ultime edizioni. Potrebbero essere coinvolte anche Milano e Torino, staremo a vedere.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

2 dicembre 2024- Sorteggio Coppa Davis 2025

31 gennaio-2 febbraio 2025 – Primo turno qualificazioni (13 incontri casa-trasferta)

Usufruiscono di un bye la Nazione ospitante delle Finals e l’Italia, in quanto Nazione detentrice. Dal momento che in questa particolare situazione le due situazioni coincidono, l’Olanda salterà il primo round.

12-14 settembre 2025 – Secondo turno qualificazioni (7 incontri casa trasferta)

Entra in gioco l’Olanda, per quanto detto, mentre usufruisce di un bye la Nazione ospitante delle Finals, ovvero l’Italia.

Novembre 2025 (date da definire) – Finals (eliminazione diretta)

Entra in gioco la Nazione ospitante delle Finals, in un tabellone a eliminazione diretta dai quarti di finale