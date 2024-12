Ciclocross, Mathieu van der Poel a Gavère per un altro show nel giorno di Santo Stefano

La Coppa del Mondo 2024-2025 di ciclocross continua senza soluzione di continuità anche nel periodo delle feste: festeggiato il Natale, si torna subito in gara per la tappa di Gavère, in Belgio, che vedrà impegnate solo le categorie élite, senza gli under 23 e gli juniores. C’è grande attesa per la presenza di Mathieu van der Poel al maschile.

L’olandese si presenta a questo appuntamento per fare tripletta dopo le prime due vittorie al rientro in Coppa del Mondo a Zonhoven e nel Superprestige a Mol. Una condizione già smagliante per il Campione del Mondo che ha già messo in fila tutti gli avversari e si avvicina con fiducia a quello che sarà l’obiettivo stagionale, ossia i Mondiali di Liévin.

Inoltre manca la concorrenza di Tom Pidcock, ma soprattutto di Wout Van Aert: il belga ha accusato dei problemi di salute e non è rientrato a Mol come previsto: quindi il neerlandese finora ha potuto disporre a piacimento dei suoi avversari. A Gavère in carriera VdP ha vinto ben quattro volte tra gli élite e due volte tra gli juniores e può puntare al terzo successo consecutivo dopo quelli del 2022 e del 2023.

Sarà come sempre una gara nella gara: da una parte un van der Poel che non dovrebbe avere problemi a vincere, dall’altra punti preziosi in palio per la Coppa del Mondo. Michael Vanthourenhout è in testa con 140 punti e da dietro possono provare a recuperare punti Eli Iserbyt, Pim Ronhaar, ma soprattutto Toon Aerts che dista 22 punti dal leader.