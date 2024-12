Mathieu van der Poel raggiante: “Gare troppo scontate con me? Mi dispiace. Peccato per van Aert”

Mathieu van der Poel ha fatto il proprio debutto stagionale nel ciclocross e ha dominato la prima gara, imponendosi in maniera perentoria nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena nel fango di Zonhoven (Belgio). Il fenomeno olandese è scappato via già dopo i primi metri di gara e si è reso protagonista di una cavalcata solitaria, dimostrandosi ampiamente superiore rispetto all’intera concorrenza.

Mathieu van der Poel ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di WielerFlits: “Penso sia stata una delle migliori gare che io abbia mai fatto e non me l’aspettavo. Ho fatto allenamenti diversi rispetto al solito in avvicinamento a questa gara, con l’idea di presentarmi un po’ più fresco al periodo delle feste. Mi sono sentito molto bene fin dall’inizio e anche le parti tecniche sono andate molto bene”.

L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha poi proseguito: “Direi che in vista del Mondiale sono già messo bene. Penso che per me fosse un vantaggio che la mia prima gara fosse su un percorso così duro. Ho potuto andare del mio passo fin dall’inizio e sono molto felice delle sensazioni che ho avuto. Ho fatto giusto un paio di errori nella prima fase, ma poi sono uscito bene dal pezzo fangoso. Mi sono trovato sulla linea giusta”.

La superiorità del Campione del Mondo rende le gare decisamente prevedibili e un po’ meno affascinanti per alcuni appassionanti, ma van der Poel non si è scomposto: “Mi dispiace, io cerco sempre di fare la mia gara e questa volta me la sono goduta. Zonhoven mi piace molto, così come mi piace Mol”. Domani non ci l’atteso duello con Wout van Aert: “È un peccato, soprattutto per lui. Penso che, come piace a me, piaccia anche a lui fare qualche gara di ciclocross. Già non ne aveva molte in programma e ora ha dovuto rinunciare anche a questa”.