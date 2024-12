Ciclocross, Mathieu van der Poel: “Non mi aspettavo di andare già così forte”

Mathieu van der Poel ha cominciato come meglio non si potrebbe la stagione 2024-2025 di ciclocross: subito doppietta tra la Coppa del Mondo a Zonhoven e il Superprestige di Mol per lanciare segnali a tutti gli avversari, sia coloro che hanno partecipato a queste gare che coloro che devono ancora rientrare come Tom Pidcock e soprattutto Wout van Aert.

L’olandese ha rilasciato alcune parole a WielerFits dopo il successo ottenuto ieri: “Penso che sia stata una delle mie migliori gare che abbia fatto e non me l’aspettavo. Ho fatto allenamenti diversi rispetto al solito in avvicinamento a questi appuntamenti, con l’idea di presentarmi più fresco al periodo delle feste. Invece mi sono sentito subito molto bene e anche le parti tecniche sono andate benissimo“.

L’avvicinamento ai Mondiali di Liévin è iniziato a gonfie vele: “Direi che in vista di quell’appuntamento sto messo bene. Cominciare con una gara così dura è stato importante. Sono andato del mio passo fin dall’inizio e questo ha aiutato, anche se nella prima fase ho fatto qualche errore prima di ritrovare la linea giusta nel tratto fangoso“.

Van der Poel ha rilasciato anche un commento sull’assenza del suo rivale di sempre van Aert: “Me la sono goduta, ma mi dispiace per lui, che come me penso ami fare il ciclocross. Già non aveva molte gare in programma e ora ha dovuto rinunciare pure a questa“.