Ciclocross, due vittorie francesi nelle gare juniores di Coppa del Mondo. Agostinacchio e Pellizotti lontani dal podio

La domenica di ciclocross di Besançon si apre con le due gare juniores che fanno da apripista alle gare élite. Tra gli uomini torna a vincere il francese Soren Bruyere Joumard: tra terzo e quarto giro il transalpino fa il vuoto, andando ad involarsi in solitaria sul belga Arthur Van Den Boer e sul britannico Oscar Amey, tornando da solo in testa alla classifica.

Gara negativa per Mattia Agostinacchio: l’azzurro, vincitore a Zonhoven, è solo tredicesimo ad 1’07” dal vincitore, ma rimane comunque al terzo posto nella generale raggiungendo il belga Giel Lejeune, oggi soltanto diciottesimo. Fuori dai punti Giacomo Serangeli, ventisettesimo, Filippo Grigolini trentacinquesimo ed Ettore Fabbro quarantatreesimo.

Vittoria francese anche nella gara femminile: è Lise Revol che interrompe la striscia di successi nordamericani in Coppa del Mondo. Podio tutto transalpino, con la classe 2008 che arriva in solitaria con 23” su Jeanne Duterne, che resta con Revol fino a metà corsa, e con 45” su Lison Desprez, che rimane seconda nella generale a 15 punti da Rafaelle Carrier, oggi solo sesta.

Altro ottavo posto per Giorgia Pellizotti, che però non appare mai in lotta per il successo: per lei è di 2’19” il ritardo dal primo posto di Revol. Ventisettesima Elisa Ferri a oltre 5 minuti dalla vincitrice, trentacinquesima Elisa Giangrasso.