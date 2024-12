Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Besançon 2024: programma, canale, streaming

Settimo appuntamento per la Coppa del Mondo di ciclocross. Si corre in Francia a Besançon e il più atteso è sicuramente Mathieu Van der Poel, che va a caccia della terza vittoria consecutiva. Il campione olandese, infatti, ha vinto le ultime due tappe a Zonhoven e Gavere ed è l’assoluto favorito anche quest’oggi.

I principali rivali sembrano essere il belga Michael Vanthourenhout ed il connazionale Lars Van der Haar. In casa Italia saranno presente Giole Bertolini (il miglior al 23° posto a Gavere), Federico Ceolin, Cristian Caligaro, Simone Zecchini, Samuele Silla Gilioli, Marco Marzani e Gabriele Spadoni.

In campo femminile, invece, fari puntati sullo squadrone olandese, reduce dalla tripletta di Gavere e guidato da Fem Van Empel. Le azzurre al via saranno Sara Casasola, Rebecca Gariboldi, Francesca Baroni, Lucia Bramati, Beatrice Fontana, Marta Zanga, Marianna Angelica Gilioli.

Guarda la Coppa del Mondo di ciclocross su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming, gli orari esatti della settima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di ciclocross a Besançon. L’evento (gara femminile e maschile) verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BESANÇON CICLOCROSS 2024

Domenica 29 dicembre

Ore 9.30 Gara Junior maschile

Ore 10.30 Gara Junior femminile

Ore 12.00 Gara Under 23 maschile

Ore 13.40 Gara Elite femminile – Diretta TV su Eurosport 2

Ore 15.10 Gara Elite maschile – Diretta TV su Eurosport 2

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BESANÇON CICLOCROSS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Differita: Rai Sport HD (ore 21.00 la gara femminile, ore 22.10 quella maschile)

Diretta Live testuale: OA Sport.