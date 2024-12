A che ora van der Poel oggi in Coppa del Mondo di ciclocross a Besançon: dove vederlo in tv e streaming

L’ultima domenica dell’anno ci regala un nuovo, emozionante appuntamento con la Coppa del Mondo di ciclocross. Si va a Besançon per la settima tappa, e potremmo assistere un’altra volta ad un vero e proprio assolo di Mathieu van der Poel.

Quattro su quattro per ora per l’olandese, che ha iniziato al meglio la sua campagna di avvicinamento verso il Mondiale di Liévin, tra cui gli ultimi due appuntamenti di Coppa e la gara di Loenhout, in cui ha battuto sonoramente anche un Wout Van Aert alla prima uscita stagionale. Un altro successo lo porterebbe ad entrare in top 10 di Coppa del Mondo, che al momento vede Michael Vanthourenhout in testa con 170 punti, con Toon Aerts all’inseguimento a quota 134.

La gara élite maschile inizierà alle ore 15.10, come ultima portata della domenica di ciclocross a Besançon. Ad avere la copertura televisiva saranno soltanto le due gare dei ‘grandi’, con quella femminile che inizierà alle 13.40. Sarà Eurosport 2 a mandare in onda la competizione, mentre NOW, SkyGo, DAZN e Discovery+ garantiranno la diretta streaming.

CICLOCROSS BESANÇON, COPPA DEL MONDO 2024-2025: GLI ORARI E IL PROGRAMMA

9.30 uomini juniores

10.30 donne juniores

12.00 uomini U23

13.40 donne élite – diretta su Eurosport 2

15.10 uomini élite – diretta su Eurosport 2

CICLOCROSS BESANÇON, COPPA DEL MONDO 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: NOW, SkyGo, DAZN, Discovery+