Cappotto Italia! Errani/Vavassori non danno scampo a Bencic/Stricker: 3-0 alla Svizzera in United Cup

L’Italia vince per 3-0 il tie contro la Svizzera valido per il Gruppo D della United Cup 2025 di tennis: alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, nel doppio misto conclusivo gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori dominano la coppia elvetica composta da Belinda Bencic e Dominic Stricker, imponendosi per 6-4 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco.

Sebbene si giocasse a punteggio acquisito la vittoria del match era importante ai fini dell’economia del girone: nel primo set gli azzurri escono dai blocchi in maniera ottimale centrando il break al punto decisivo nel game d’apertura ed a trenta nel terzo gioco. Arriva la reazione degli svizzeri, che recuperano uno dei due break di ritardo ed accorciano fino al 2-3, ma Errani e Vavassori da quel momento concedono soltanto due punti in tutto agli avversari nei successivi tre turni al servizio ed al primo set point chiudono sul 6-4 in 35 minuti.

Nella seconda frazione ancora una volta gli azzurri partono a ritmi altissimi, trovando lo strappo in avvio al deciding point e poi allungando ulteriormente con il break a quindici nel terzo game. Il punto decisivo dà il 4-0 alla coppia italiana, che allo stesso modo trova anche il 5-1. Il deciding point premia invece gli svizzeri nei successivi tre game, quando gli azzurri mancano nel complesso cinque match point e gli elvetici accorciano fino al 4-5. Nel decimo gioco, però, Vavassori tiene la battuta a quindici e l’Italia vince sul 6-4 in tre quarti d’ora di gioco.

Le statistiche premiano gli azzurri, che vincono 64 punti contro i 53 degli avversari, facendo la differenza con la prima di servizio, messa in campo nel 78% dei casi, contro il 69% degli svizzeri, con una resa del 71% contro il 61% della coppia elvetica. Percentuali simili, invece, con la seconda, con Errani e Vavassori che si attestano al 46% contro il 44% di Bencic e Stricker.