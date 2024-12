Italia-Svizzera 2-0 United Cup: Jasmine Paolini asfalta la rientrante Bencic

L’Italia conquista anche il secondo punto, e di conseguenza la vittoria, nel tie con la Svizzera. Lo fa per merito di Jasmine Paolini, che regola per 6-1 6-1 Belinda Bencic. Va pur detto che, al di là dell’ottima performance dell’azzurra, pressoché sempre impeccabile, è il rendimento dell’elvetica che convince poco, al di là del fatto che è rientrata da poco da uno stop non proprio corto. La differenza al momento è di quelle importanti e a Sydney si è visto.

Pronti via, e per Paolini la nuova stagione comincia da par suo: servizio tenuto a zero e subito dopo arriva anche il break senza concedere punti. Si accende Bencic poco dopo ed è chance del controbreak, subito annullata con la prima. Poi arriva il 3-0 d’autorità, seguito da un altro servizio strappato a zero anche perché la toscana in risposta affonda non poco sia con un colpo che con l’altro. Di nuovo però l’elvetica riesce a pungere quando risponde, e stavolta recupera a 15 uno dei due break. Si tratta però di un passaggio a vuoto, poi la numero 4 del mondo si spinge ai vantaggi, si riprende il maltolto giocando sempre palle molto scomode per Bencic e in mezz’ora c’è il 6-1.

Jasmine inizia il secondo parziale sostanzialmente come aveva iniziato il primo: toglie a zero la battuta a Bencic e continua a far capire che, al momento, c’è una differenza di livello importante. Differenza che, va detto, non è legata tanto al valore assoluto delle giocatrici quanto ai momenti (la svizzera, va ricordato, è rientrata da poco dallo stop per gravidanza). Un’altra bella risposta porta Paolini sul 3-0, ma arriva un altro passaggio a vuoto con servizio perso a zero dalla numero 1 azzurra. Come già nel set d’apertura, però, Jasmine riparte di forza, sulle palle c’è sempre e costringe Bencic a sbagliare non poco per il 4-1. L’azzurra non è obbligata a dover esprimere il massimo del suo tennis, anche perché l’elvetica non riesce a rendere come vorrebbe al servizio. L’ultimo punto è anche di gran qualità per l’azzurra: dritto sulla riga, doppio 6-1 e prima vittoria di Paolini su Bencic in carriera.

Risulta anche complesso commentare un tale match, in cui la seconda di Bencic è regolarmente “bucata” da Paolini (3/21), e in cui la svizzera commette 6 doppi falli. Un altro dato per tutti: per punti vinti sulla prima Jasmine fa 16722, l’oro olimpico di Tokyo 9/23.