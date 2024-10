Triathlon, World Cup Tongyeong 2024: Costanza Arpinelli ottava e Beatrice Mallozzi decima su distanza olimpica

Si avvicina alla conclusione la stagione internazionale del triathlon: il circuito della World Cup vive l’ultima gara su distanza olimpica del 2024 a Tongyeong, in Corea del Sud, dove nella notte italiana si disputa la prova femminile. In casa azzurra Costanza Arpinelli si classifica ottava, mentre Beatrice Mallozzi è decima.

La vittoria va alla belga Jolien Vermeylen in 1:58:23, la quale arriva in solitaria al traguardo, precedendo la statunitense Summer Rappaport, seconda in 1:58:44, a 22″, e la britannica Sian Rainsley, terza in 1:58:57, a 35″. Le prime tre fanno il vuoto: le altre concorrenti arrivano tutte con un tempo oltre le 2 ore.

Restano ai piedi del podio le transalpine Sandra Dodet, quarta in 2:00:05, a 1:43, e Lea Coninx, quinta in 2:00:14, a 1:52, mentre si classifica sesta la statunitense Gina Sereno in 2:00:32, a 2:10, la quale precede la spagnola Marta Pintanel Raymundo, settima in 2:00:41, a 2:18.

Buona la prestazione delle due azzurre in gara, entrambe iscritte a titolo personale: Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre/Minerva Roma) si classifica ottava in 2:00:48, a 2:25, mentre Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) termina decima in 2:01:08, a 2:45. Tra le due italiane giunge l’elvetica Alissa Konig, nona in 2:01:03, a 2:41.

ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE (TOP 10)

1 Jolien Vermeylen BEL 01:58:23

2 Summer Rappaport USA 01:58:44 +00:00:22

3 Sian Rainsley GBR 01:58:57 +00:00:35

4 Sandra Dodet FRA 02:00:05 +00:01:43

5 Lea Coninx FRA 02:00:14 +00:01:52

6 Gina Sereno USA 02:00:32 +00:02:10

7 Marta Pintanel Raymundo ESP 02:00:41 +00:02:18

8 Costanza Arpinelli ITA 02:00:48 +00:02:25

9 Alissa Konig SUI 02:01:03 +00:02:41

10 Beatrice Mallozzi ITA 02:01:08 +00:02:45