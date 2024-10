Triathlon, Cassandre Beaugrand vince anche a Torremolinos ed è la nuova campionessa del mondo!

La transalpina Cassandre Beaugrand chiude da imbattuta nelle gare individuali la stagione 2024 di triathlon e, dopo essersi aggiudicata l’oro alle Olimpiadi casalinghe di Parigi 2024 ed aver vinto le tappe di Cagliari ed Amburgo (Germania) delle World Championship Series, conquista il titolo mondiale vincendo anche la gara delle Finali di Torremolinos, in Spagna.

In casa Italia ottavo posto nella prova odierna per Bianca Seregni, mentre si piazza 17ma Alice Betto, infine termina 23ma Verena Steinhauser. Grande prova di forza della transalpina, che va fuori rotta nella frazione di nuoto, si ritrova nelle ultime posizioni e poi inizia una furiosa rimonta al termine della quale va a vincere in solitaria la gara, conquistando il titolo iridato, chiudendo in 1:56:44.

Piazza d’onore per la britannica Beth Potter, seconda in 1:57:22, a 38″, mentre completa il podio l’altra transalpina Emma Lombardi, terza in 1:57:34, a 50″. Oltre il minuto di ritardo tutte le altre contendenti, a partire dall’altra britannica Vicky Holland, quarta in 1:57:56, a 1’12”. Quinta posizione per l’iberica Miriam Casillas García in 1:58:02, a 1’18”, mentre si classifica sesta la lussemburghese Jeanne Lehair in 1:58:09, a 1’25”.

Settima piazza per la tedesca Lisa Tertsch in 1:58:12, a 1’28”, la quale precede la migliore delle azzurre, Bianca Seregni, ottava in 1:58:19, a 1’28”. Completano la top ten la transalpina Leonie Periault, nona in 1:58:28, a 1’44”, e la statunitense Kirsten Kasper, decima in 1:58:35, a 1’51”. Chiude in 17ma posizione Alice Betto in 1:59:46, con un ritardo di 3’02”, infine termina in 23ma piazza Verena Steinhauser in 2:00:48, a 4’04”.

ORDINE D’ARRIVO FINALI WORLD CHAMPIONSHIP SERIES

1 Cassandre Beaugrand #1 FRA 01:56:44

2 Beth Potter #2 GBR 01:57:22 +00:00:38

3 Emma Lombardi #4 FRA 01:57:34 +00:00:50

4 Vicky Holland #21 GBR 01:57:56 +00:01:12

5 Miriam Casillas García #30 ESP 01:58:02 +00:01:18

6 Jeanne Lehair #6 LUX 01:58:09 +00:01:25

7 Lisa Tertsch #3 GER 01:58:12 +00:01:28

8 Bianca Seregni #24 ITA 01:58:19 +00:01:35

9 Leonie Periault #8 FRA 01:58:28 +00:01:44

10 Kirsten Kasper #12 USA 01:58:35 +00:01:51

17 Alice Betto #10 ITA 01:59:46 +00:03:02

23 Verena Steinhauser #18 ITA 02:00:48 +00:04:04