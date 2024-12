Calendario sci alpino Bormio e Semmering 2024: programma 26-29 dicembre, orari, tv

Si è appena concluso il weekend di gare a Sankt Moritz al femminile e in Italia al maschile tra Val Gardena e Alta Badia ed è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Neanche il tempo per riposarsi qualche giorni per Natale che si tornerà in pista a Bormio per le gare veloci al maschile e a Semmering per le gare tecniche al femminile.

Il Circo Bianco al femminile sarà impegnato a Semmering per il classico appuntamento di fine anno. Sarà interessante rivedere all’opera Federica Brignone e Marta Bassino in gigante con aspettative notevoli e anche Sofia Goggia punterà a un buon piazzamento in questa specialità. Si comincia sabato 28 con il gigante: alle ore 10.00 la prima manche e alle 13.00 la seconda manche, poi domenica 29 lo slalom con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30.

Gli uomini saranno impegnati sulla mitica pista ‘Stelvio’ di Bormio. Pista difficilissima ed estremamente selettiva che tanto è stata cara a Dominik Paris che in questo contesto ha vinto la bellezza di sette gare. Si comincia il giorno di Santo Stefano con la prima prova, seconda prova venerdì 27 dicembre, poi la discesa sabato 28 alle 11.30 e il superG domenica 29 sempre alle 11.30.

Le gare di Bormio e Semmering saranno visibili su Eurosport 1 per gli abbonati, su Rai 2 in chiaro per le gare maschili e su Raisport per le gare femminili. In streaming si potrà seguire su Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Giovedì 26 dicembre

Ore 11.30 Prima prova discesa maschile Bormio

Venerdì 27 dicembre

Ore 11.30 Seconda prova discesa maschile Bormio – diretta tv su Eurosport 1

Sabato 28 dicembre

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile Semmering – diretta tv su Raisport ed Eurosport 1

Ore 11.30 Discesa maschile Bormio – diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile Semmering – diretta tv su Raisport ed Eurosport 1

Domenica 29 dicembre

Ore 10.30 Prima manche slalom femminile Semmering – diretta tv su Raisport ed Eurosport 1

Ore 11.30 SuperG maschile Bormio – diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile Semmering – diretta tv su Raisport ed Eurosport 1

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 per gli abbonati, Rai 2 in chiaro per il maschile, Raisport per il femminile

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport