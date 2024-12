Sofia Goggia ancora sul podio nel superG di St. Moritz! Vince Huetter, incredibile rientro per Vonn

Continua l’eccezionale inizio di stagione di Cornelia Huetter. Dopo la vittoria nella discesa di Beaver Creek, l’austriaca si impone anche nel superG di St. Moritz. Si tratta dell’ottavo successo in carriera in Coppa del Mondo per Huetter, il quinto nella specialità, arrivato dopo una prestazione eccezionale soprattutto nella seconda parte del tracciato, dove l’austriaca ha fatto la differenza rispetto alle avversarie.

Seconda posizione per la padrona di casa Lara Gut-Behrami, che ha accusato un ritardo di 18 centesimi dalla vetta, complice anche un vistoso errore che le ha quasi fatto saltare una porta poco prima del tratto finale. Dietro all’elvetica c’è addirittura un poker azzurro con Sofia Goggia terza e ancora sul podio dopo la vittoria di Beaver Creek (+0.33), che ha preceduto Elena Curtoni (+0.42), Federica Brignone (+0.43) e Laura Pirovano (+0.70).

Goggia ha commesso qualche sbavatura nella parte iniziale e, soprattutto, ha perso oltre quattro decimi nell’ultimo intermedio. Curtoni dimostra di essere sulla via giusta del ritorno dopo l’infortunio della passata stagione, mentre Brignone è finita lunga in una curva in alto e poi non ha trovato mai il feeling con la pista. Anche Pirovano ha perso tanto nel tratto finale (quasi cinque decimi nel terzo intermedio), centrando comunque il suo miglior risultato in carriera nella specialità.

Dietro al quartetto azzurro ci sono l’americana Lauren Macuga e la ceca Ester Ledecka, settime a pari merito e staccate entrambe di 75 centesimi. Completano la Top-10 l’austriaca Mirjam Puchner (+0.76) e la svizzera Corinne Suter (+0.80).

C’era ovviamente grandissima attesa per il ritorno in gara di Lindsey Vonn. L’americana ha comunque concluso in Top-15, al quattordicesimo posto, a 1.18 dalla vincitrice. Vonn ha perso oltre 5 decimi al primo intermedio, poi ha sciato sui tempi delle prime nel secondo e nell’ultimo settore. Una prestazione eccezionale per una 40enne, assente in Coppa del Mondo da quasi 6 anni. Un esordio positivo e già domani possono esserci miglioramenti.

Undicesimo posto per Marta Bassino (+0.84) e tredicesimo per Roberta Melesi (+1.01). A punti ci va anche Asja Zenere (26a, +2.19). Quarantunesima Sara Thaler (+3.07) davanti a Nicol Delago (+3.14). Uscita Vicky Bernardi.

Nella classifica di specialità Goggia e Gut-Behrami sono prime a pari merito con 160 punti, ma Huetter è appena dietro a 150. In quella generale, invece, comanda sempre la svizzera Rast (287) davanti ad Huetter (250), Shiffrin (245), Goggia e Gut-Behrami (240), mentre Brignone è a 219.