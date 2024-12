Timon Haugan domina lo slalom dell’Alta Badia. Italia non pervenuta

Dominio assoluto di Timon Haugan nello slalom dell’Alta Badia. Il norvegese infligge distacchi abissali agli avversari, conquistando la terza vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la seconda nella specialità dopo quella delle finali della passata stagione a Saalbach. Semplicemente di un’altra categoria oggi il norvegese, che si trovava già in testa a metà gara e che ha retto benissimo la pressione nella seconda manche.

Come detto distacchi elevatissimi, visto che lo svizzero Loic Meillard ha accusato oltre un secondo di ritardo (+1.13). L’elvetico ha piazzato una gran rimonta nella seconda manche, recuperando sei posizioni. Una prova di squadra eccellente per la Norvegia, visto che al terzo posto ha concluso Atle Lie McGrath (+1.26), che era secondo dopo la prima manche, precedendo il connazionale Henrik Kristoffersen, quarto a 1.31 dalla vetta.

Miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo per il croato Samuel Kolega (+1.32), quinto al traguardo davanti ad un Clement Noel decisamente deludente nella seconda manche e alla fine sesto in classifica (+1.89). Giornata deludente per la Francia, visto che Steven Amiez, quarto a metà gara, è uscito nella seconda, proprio come gli era già accaduto in Val d’Isere.

L’austriaco Manuel Feller recupera tre posizioni nella seconda manche e chiude al settimo posto ad 1.91 dal vincitore. Ottavo il britannico Dave Ryding (+2.04), mentre hanno completato la Top-10 lo svizzero Daniel Yule (+2.19) ed il bulgaro Albert Popov (+2.37), che risale nove posti rispetto a metà gara.

Purtroppo giornata no per l’Italia. Il migliore è stato Simon Maurberger, bravo a centrare la qualificazione alla seconda manche con il pettorale numero 55, e poi ventunesimo a 3.69. A punti ci va anche Tobias Kastlunger, ventiquattresimo ad oltre quattro secondi (+4.28). Alex Vinatzer era uscito nella prima manche, mentre Tommaso Saccardi, che si era messo in luce in Coppa Europa, non è riuscito ad entrare tra i trenta.