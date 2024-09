Volley, sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025: l’Italia scopre le avversarie e gli incroci, cambia la formula

Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. L’Italia si presenterà all’appuntamento con l’obiettivo di difendere il titolo iridato conquistato due anni fa e punta a essere grande protagonista in una competizione che cambia completamente volto rispetto alle ultime edizioni: parteciperanno 32 squadre e non più 24, che sono state suddivise in otto raggruppamenti da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia è stata inserita nella Pool F insieme a Ucraina, Belgio e Algeria: sulla carta dovrebbe essere un gruppo agevole per la nostra Nazionale, che partirà con tutti i favori del pronostico per chiudere al comando della classifica e lanciarsi con convinzione verso le partite da dentro o fuori. La Polonia Campionessa d’Europa se la dovrà vedere con Olanda, Qatar e Romania nel girone B, mentre la Francia Campionessa Olimpica incrocerà Argentina, Finlandia e Corea del Sud nel gruppo C. Attenzione al gruppo H con due big come Brasile e Serbia chiamate a sfidare Cechia e Cina.

Gli USA, terzi nel ranking FIVB, hanno pescato Cuba, Portogallo e Colombia nel gruppo D, mentre la Pool E propone Slovenia, Germania, Bulgaria e Cile. I padroni di casa delle Filippine, al loro debutto nel torneo, saranno teste di serie in un gruppo di livello modesto con Iran, Egitto e Tunisia. Giappone, Canada, Turchia e Libia animeranno invece il gruppo G. Contestualmente sono stati determinati anche gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta.

SORTEGGIO GIRONI MONDIALI VOLLEY 2024

GRUPPO A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia.

GRUPPO B: Polonia, Olanda, Qatar, Romania.

GRUPPO C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud.

GRUPPO D: USA, Cuba, Portogallo, Colombia.

GRUPPO E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile.

GRUPPO F: Italia, Ucraina, Belgio, Algeria.

GRUPPO G: Giappone, Canada, Turchia, Libia.

GRUPPO H: Brasile, Serbia, Cechia, Cina.

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

A1 vs H2

H1 vs A2

D1 vs E2

E1 vs D2

B1 vs G2

G1 vs B2

C1 vs F2

F1 vs C2

Quarti di finale

QF1: Vincente A1 vs H2 – Vincente H1 vs A2

QF2: Vincente B1 vs G2- Vincente G1 vs B2

QF3: Vincente C1 vs F2- Vincente F1 vs C2

QF4: Vincente D1 vs E2- Vincente E1 vs D2

Semifinali

Semifinale 1: Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 – Vincente QF3