Calendario equitazione 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

La stagione 2025 dell’equitazione punterà soprattutto sugli Europei: definite fino a questo momento le date per il salto ostacoli, in programma dal 16 al 20 luglio ad A Coruña (Spagna), e per il dressage, previsti dal 26 al 31 agosto a Crozet (Francia).

L’Italia tornerà anche sul palcoscenico internazionale del salto ostacoli a squadre, avendo acquisito il diritto a partecipare alla League of Nations, che dopo le quattro tappe in programma tra febbraio e settembre, vedrà andare in scena dal 2 al 5 ottobre le Finali a Barcellona (Spagna).

CALENDARIO EQUITAZIONE 2025

11-15 febbraio League of Nations salto ostacoli Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

18-23 marzo League of Nations salto ostacoli Ocala (Stati Uniti)

02-06 aprile Finali World Cup Salto ostacoli Basilea (Svizzera)

02-06 aprile Finali World Cup Salto dressage Basilea (Svizzera)

19-22 giugno League of Nations salto ostacoli Rotterdam (Paesi Bassi)

16-20 luglio Europei salto ostacoli A Coruña (Spagna)

26-31 agosto Europei dressage Crozet (Francia)

17-21 settembre League of Nations salto ostacoli St. Tropez (Francia)

2-5 ottobre Finali League of Nations salto ostacoli Barcellona (Spagna)