Equitazione: Justin Verboomen vince il Grand Prix di dressage nella World Cup di Mechelen

La tappa natalizia della FEI Dressage World Cup 2024-2025 di Mechelen, sesto evento in calendario per quanto riguarda in particolare la Western European League, si è ufficialmente aperta sul campo di gara della località belga, con il Grand Prix che ha preceduto l’evento di domani dedicato al Freestyle.

A imporsi è stato il padrone di casa Justin Verboomen che, in sella al cavallo Zonik Plus, ha messo a referto una ripresa da 74.348 % anticipando nell’ordine la connazionale Larissa Pauluis, seconda con lo score di 73.783 % (montante Flambeau), e l’amazzone tedesca Dorothee Schneider, terza con il punteggio di 72.870 % insieme al suo cavallo Dayman.

Un concorso che ha visto al via 15 binomi partecipanti, senza nessun cavaliere o amazzone italiana. Domani nuovo round, fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, con il Freestyle, mentre lunedì 30 dicembre poi sarà la volta della gara valida per la FEI Jumping World Cup 2024-2025.

In quel caso, l’Italia sarà rappresentata da Lorenzo De Luca che avrà a disposizione Curcuma Il Palazzetto, Promise Z e Noblesse vd Mespel Z, nel nono round del circuito. L’azzurro, nella classifica generale, occupa al momento il 28esimo posto con 18 punti sin qui raccolti.