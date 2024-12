Equitazione: Darragh Kenny vince a Londra nella FEI Jumping World Cup. De Luca è 8°

L’ottava tappa della FEI Jumping World Cup 2024-2025, relativamente alla Western European League, è andata in archivio all’ExCel di Londra dove, con l’evento di salto ostacoli, si è conclusa anche tutta l’intera settimana del London International Horse Show.

A vincere pochi minuti fa è stato l’irlandese Darragh Kenny che, in sella a Eddy Blue, si è imposto al jump off in regime di percorso netto dopo un primo round “pulito”, con il tempo di 34.76 andando a precedere nell’ordine i padroni di casa britannici Ben Maher, secondo (montante Point Break) a 35.15, e Robert Whitaker, terzo (con il suo cavallo Vermento), col crono di 37.89.

In casa Italia c’è da registrare un buon 8° posto per Lorenzo De Luca: l’azzurro chiude si nella top 10, ma si può rammaricare per un errore fatale nel primo round insieme al suo cavallo Cappuccino 194; mentre Francesco Turturiello si è ritirato durante la sua prova in sella a Palina Keeps ZL.

La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2024-2025, Western European League, vede Robert Whitaker e il francese Kevin Staut entrambi in testa alla graduatoria a quota 60 punti; il migliore degli italiani è Piergiorgio Bucci, 23esimo con 20 punti.

Prossimo appuntamento, nella settimana che va dal 26 al 30 dicembre, a Mechelen in Belgio: di scena sia la FEI Dressage World Cup 2024-2025 sia la FEI Jumping World Cup 2024-2025.