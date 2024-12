Equitazione: la firma del tedesco Hans-Dieter Dreher sulla Jumping World Cup di Mechelen. De Luca a centro gruppo

L’evento equestre di Mechelen, che ha chiuso il 2024 della FEI Jumping World Cup 2024-2025, è ufficialmente andato in archivio sul tracciato a ostacoli belga in questo lunedì 30 dicembre. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

A imporsi al jump off, in entrambi i casi con percorso netto sia nel primo round sia nella sessione di spareggio, è stato l’esperto tedesco Hans-Dieter Dreher che, in sella a Vestmalle des Cotis, si è imposto con il crono di 36.14 anticipando rispettivamente di soli 8 e 12 centesimi i due padroni di casa Gilles Thomas, secondo sul suo cavallo Ermitage Kalone (36.22), e Pieter Devos, terzo avendo montato Casual Dv Z (36.26).

Una prova avvincente, con ben 10 binomi arrivati a giocarsi il tutto per tutto. Cosa che non è riuscita a Lorenzo De Luca: l’azzurro infatti ha pagato dazio chiudendo in 22esima posizione a causa di un errore letale nel primo round (4 penalità col tempo complessivo di 71.57, in sella a Curcuma Il Palazzetto).

La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2024-2025, relativa alla Western European League, vede al momento in testa il britannico Robert Whitaker e il francese Kevin Staut, tutti e due a quota 60 punti, in una graduatoria dove Piergiorgio Bucci, vincitore della prova di Madrid, è il migliore degli italiani con 20 punti in 25esima piazza; mentre De Luca è 30esimo con 18 punti.

Prossimo appuntamento in calendario, il decimo, a Basilea: dall’8 al 12 gennaio 2025, in concomitanza anche con la FEI Dressage World Cup 2024-2025.