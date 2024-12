Equitazione: Dinja van Liere vince il Freestyle di dressage nella World Cup di Mechelen

La sesta tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025 – Western European League – è andata ufficialmente in archivio a Mechelen, in Belgio, dove dopo la prova del Grand Prix si è tenuta anche la prova di Freestyle.

Nel secondo round di specialità sul campo di gara belga, a imporsi è stata l’olandese Dinja van Liere – già bronzo ai Mondiali 2022 – che ha fatto registrare una ripresa, in sella al suo Hermes N.O.P, con uno score pari a 83.240 %. Al secondo e al terzo posto, a completare il podio, si sono invece sistemati i “padroni di casa” Justin Verboomen e Larissa Pauluis, entrambi un passo indietro rispetto all’affermazione e al secondo posto raccolti ieri, rispettivamente con gli score odierni di 81.730 % (montante Zonik Plus) e 79.920 % (su Flambeau); all’interno di un concorso con 15 binomi al via, ma senza italiani a parteciparvi.

La classifica generale della FEI Dressage World Cup 2024-2025 vede al momento in testa con 60 punti la tedesca Carina Scholz, che però ha costruito il suo ammontare anche con punti raccolti non nella Western European League. Dinja van Liere, al momento in quarta posizione con 47 punti, è la prima in classifica delle amazzoni (o dei cavalieri) che ha messo insieme tutto il suo score in questa Division.

L’evento equestre di Mechelen si completerà eccezionalmente domani con l’evento di salto ostacoli valido per la FEI Jumping World Cup 2024-2025, con l’Italia che sarà rappresentata da Lorenzo De Luca, mentre la FEI Dressage World Cup 2024-2025 tornerà di scena dall’8 al 12 gennaio a Basilea, in Svizzera, per il suo settimo appuntamento.