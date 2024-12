Sorteggio Mondiale per club calcio 2025: orario, fasce, possibili avversarie di Inter e Juventus

Giovedì 5 dicembre, alle ore 19.00 italiane (ore 13.00 locali), si svolgerà a Miami la cerimonia di sorteggio del Mondiale per club 2025 di calcio maschile. La prima edizione con il nuovo format andrà in scena negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, con le 32 squadre iscritte che verranno suddivise in otto gironi da quattro formazioni ciascuno.

Le prime due di ogni raggruppamento approderanno alla fase a eliminazione diretta, che prenderà il via dagli ottavi di finale. L’Italia verrà rappresentata da Inter e Juventus, entrambe a caccia di un exploit contro alcuni tra i migliori club al mondo. Le due compagini nostrane sono state inserite in seconda fascia insieme a Chelsea, Borussia Dortmund, Porto, Atletico Madrid, Benfica e Salisburgo.

Per questioni legate al ranking l’Inter troverà in prima fascia una tra la sudamericane Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense, mentre la Juventus verrà abbinata ad una big europea tra Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. In un girone potranno esserci al massimo due squadre del Vecchio Continente, mentre non ci saranno “derby” tra le altre associazioni continentali.

Terza fascia composta Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors e Botafogo, mentre in quarta sono state collocate Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Es Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City ed i padroni di casa dell’Inter Miami.

CALENDARIO SORTEGGIO MONDIALE PER CLUB CALCIO 2025

Giovedì 5 dicembre

Ore 19.00 Sorteggio Mondiale per club 2025

FASCE SORTEGGIO MONDIALE PER CLUB 2025

Prima fascia: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Seconda fascia: Inter, Juventus, Chelsea, Borussia Dortmund, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Salisburgo.

Terza fascia: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo.

Quarta fascia: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Es Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.