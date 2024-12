Quando il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026? Orario, fasce, possibili avversarie dell’Italia: occhio alle X

Venerdì 13 dicembre, alle ore 12.00, si terrà a Zurigo la cerimonia di sorteggio dei gironi di qualificazione della zona europea per i Mondiali di calcio 2026. Si preannuncia dunque una giornata molto importante per l’Italia, assente nelle ultime due edizioni consecutive della rassegna iridata e obbligata dunque a centrare l’obiettivo in vista della prossima Coppa del Mondo in Nord America (tra Messico, Canada e Stati Uniti).

Gli Azzurri, avendo raggiunto i quarti di finale della UEFA Nations League, sono stati inseriti in prima fascia per il sorteggio ed eviteranno dunque sicuramente le seguenti undici compagini: Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca e Austria. Un buon punto di partenza per i campioni d’Europa del 2021, che dovranno però fare attenzione ad alcune insidie.

In seconda fascia l’Italia troverà una tra Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Norvegia, mentre nella terza figurano Scozia, Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Israele.

Nessun ostacolo di rilievo nelle ultime due fasce di merito: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia e Lituania in quarta; Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein e San Marino in quinta. Verranno sorteggiati in tutto 12 gironi, 6 da cinque squadre e 6 da quattro.

In questi ultimi ci saranno sicuramente le quattro formazioni impegnate nelle Final Four di Nations League, che verranno stabilite al termine dei quarti di finale (20-23 marzo 2025). L’Italia se la vedrà con la Germania ed in caso di passaggio del turno verrà inserita in un raggruppamento da quattro squadre, mentre in caso di eliminazione sarà il sorteggio a decidere.

Il sorteggio delle qualificazioni per i Mondiali resterà dunque in sospeso fino a marzo 2025 per le teste di serie, con l’eventualità da non scartare a priori che battere i tedeschi nei quarti di finale potrebbe anche costringere gli Azzurri ad affrontare un gruppo più difficile o viceversa.

CALENDARIO SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Venerdì 13 dicembre

Ore 12.00 Sorteggio qualificazioni europee per i Mondiali 2026

FASCE SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Prima fascia: Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca, Austria.

Seconda fascia: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia.

Terza fascia: Scozia, Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Israele.

Quarta fascia: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania.

Quinta fascia: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.