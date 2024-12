Benetton Treviso-Zebre oggi in tv, United Rugby Championship: orario, programma, streaming

Si giocano, come di consueto nel periodo natalizio, i derby italiani validi per lo United Rugby Championship 2024-2025: a Treviso. oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 14.00, andrà in scena allo Stadio Monigo il primo dei due incroci tra Benetton Rugby e Zebre Parma.

Finora per le due franchigie italiane non è stata una stagione esaltante: dopo sette giornate il Benetton Rugby si attesta al 12° posto della classifica con 14 punti, proprio davanti alle Zebre Parma, che sono a quota 11 e condividono la 13ma piazza con Stormers ed Ospreys.

Per il match dell’ottava giornata dello United Rugby Championship 2024-2025 la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP 2024-2025

Sabato 21 dicembre – 8a giornata – Stadio Monigo (Treviso)

14.00 Benetton Rugby – Zebre Parma – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP 2024-2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP 2024-2025

Benetton Rugby

15 Rhyno Smith

14 Louis Lynagh

13 Malakai Fekitoa

12 Ignacio Brex

11 Onisi Ratave

10 Tomas Albornoz

9 Andy Uren

8 Toa Halafihi

7 Manuel Zuliani

6 Sebastian Negri

5 Federico Ruzza (C)

4 Niccolò Cannone

3 Simone Ferrari

2 Siua Maile

1 Mirco Spagnolo

A disposizione

16 Bautista Bernasconi

17 Nahuel Tetaz

18 Giosué Zilocchi

19 Riccardo Favretto

20 Alessandro Izekor

21 Alessandro Garbisi

22 Jacob Umaga

23 Leonardo Marin

Zebre Parma

15 Geronimo Prisciantelli

14 Scott Gregory

13 Fetuli Paea

12 Enrico Lucchin

11 Simone Gesi

10 Giacomo Da Re

9 Gonzalo Garcia

8 Giovanni Licata

7 Bautista Stavile

6 Giacomo Ferrari

5 Andrea Zambonin

4 Matteo Canali

3 Ion Neculai

2 Tommaso Di Bartolomeo

1 Danilo Fischetti (C)

A disposizione

16 Giampietro Ribaldi

17 Luca Rizzoli

18 Muhamed Hasa

19 Leonard Krumov

20 Iacopo Bianchi

21 Thomas Dominguez

22 Filippo Drago

23 Rusiate Nasove